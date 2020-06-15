Наверное, итальянская культура является одной из самых искренних. Эти люди не скрывают своих эмоций. Они ссорятся, будто в последний раз, и влюбляются каждый раз, как в первый раз. В этом их шарм. Также они знают, как подчеркнуть свою естественную красоту. А две итальянки даже согласились поделиться собственными лайфхаками.

Что касается рутины по уходу за своей кожей, нанесения макияжа и заботы о волосах, то итальянки компетентные в этих темах и с радостью делятся знаниями. Модель Митци Пейрони и модная блогерша Клаудия Грациано рассказали для Byrdie, как итальянкам удается так привлекательно выглядеть.

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Бьюти-секреты итальянок

Я думаю, что в целом наибольшая разница между американской и итальянской красотой заключается в том, что американские женщины могут пойти на то, что заставляет их выглядеть хорошо, но итальянские женщины идут на то, что заставляет их чувствовать себя хорошо,

– говорит Митци Пейрони.

Оливковое масло – секретное оружие красоты

Этот ингредиент поможет вам не только приготовить вкусную пиццу, но и станет незаменимым в уходе за собой. Оливковое масло полезно для кожи и волос, так как содержит в своем составе антивозрастной витамин E и увлажняющий сквален. Даже Софи Лорен не скрывала, что наносила оливковое масло на все тело и кончики волос, чтобы придать им здоровый блеск. Этот продукт подходит для универсального использования.

Что такое сквален

Это уникальное природное биологическое вещество, которое отвечает за ряд ключевых функций в организме. А именно: жир, который производится вашей печенью. Его наличие необходимо для того, чтобы сохранить молодость кожи, защитить тело от токсинов, других опасных и загрязняющих веществ, которые могут попадать в организм из окружающей среды.

Прежде всего нужно избавиться от стресса

Итальянки в один голос отмечают, что стресс является настоящим врагом красоты. Модель Митци говорит, что стресс заставляет каждого человека выглядеть старше и уставшим. В итальянской культуре практикуют снятие стресса бокалом вина каждый вечер.

Больше всего ценится мягкая кожа

Большую часть времени итальянки выделяют на увлажнение своей кожи. Они используют средства с большим содержанием увлажняющих компонентов. В частности проводят массажи всего тела, применяя специальные масла на масляной основе.



Мягкая кожа / Фото Pexels

Не нужно бояться солнца

Если женщины других национальностей стараются избегать солнечных лучей из-за их негативного влияния на кожу, то итальянки наоборот. Они уверены, что в любом случае кожа состарится и будут морщины, тогда почему бы не насладиться солнечным светом, пока есть возможность. Несмотря на это, для них важно нанести солнцезащитный крем.

Тенденции не имеют значения

Итальянские красавицы не гонятся за трендами. Они больше сосредоточены на использовании "вневременных тенденций". То есть того, что всегда будет актуальным. Для примера: солнцезащитные и увлажняющие кремы, духи, помады для губ. Когда популярными сначала были тоненькие брови, а затем вскоре пришла мода на густые и широкие, то итальянки остались в стороне от этого тренда и решили не трогать свои брови.

Стратегическое использование цвета

Женщины итальянских корней любят разбавлять свой образ яркими акцентами. Однако, если они делают красные ногти, то от окраски губ в тот же цвет следует воздержаться. Или наоборот. Пейрони рассказывает, что они используют как можно меньше макияжа, если это возможно, и ярко подчеркивают лишь одну его составляющую. Таким образом можно позволить своей коже "дышать".

Никаких диет

К еде итальянки имеют спокойный подход. Они любят вкусно поесть и не ограничивают себя в этом плане. Однако у них значительно меньшие порции, а также минимальное использование острых соусов и начинок. Вследствие того, что женщины не имеют строгих запретов относительно своего рациона питания, в них стабильно не только физическое, но и психическое здоровье.



Итальянки не ограничивают себя в еде / Фото Unsplash

Сначала кофе

Прежде чем увлажнить свое тело специальными маслами, итальянские женщины заходят на кухню и готовят скраб с кофе, который является прекрасным средством, чтобы отшелушить ороговевшие клетки кожи. Они еще добавляют в средство кокосовое масло для увлажнения. Говорят, что такая процедура также помогает бороться с целлюлитом и растяжками.

Шоколад – секрет красоты и счастья

Митци Пейрони рекомендует регулярно есть кусочек черного шоколада, который способствует выработке гормонов счастья в вашем организме: эндорфинов и серотонина. Модель уверена, что счастливое лицо всегда выглядит привлекательнее.