Кто такая "красивая женщина": 21 определение
Сколько людей – столько мнений. Окружение требует от женщин быть красивыми. Однако никто точно не видел единого примера.
Авторы издания Thought Catalog спросили у своих читательниц, какой по их мнению должна быть женщина, чтобы можно было назвать ее красивой. И получили 21 совершенно разный ответ.
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Кто такая красивая женщина по словам самих женщин?
- Прекрасной является женщина, которая имеет самобытную личность. Она может смеяться над чем угодно, включая себя. Эта женщина является доброй и заботливой к другим. В ее жизни есть место для развлечений, она не воспринимает жизнь слишком серьезно. Она – женщина, которой можно доверять, на поддержку которой можно рассчитывать в любой момент. Она – женщина, возле которой непонятным образом вы чувствуете себя по-настоящему хорошо или вам внезапно становится грустно, когда ее нет рядом.
- Ее улыбка делает ее красивой. Ее тело делает ее сексуальной. И только ее ум делает ее красивой.
- Приятная, но необязательно сексуально привлекательная. Нетрадиционная красота – это то, что ты не можешь полностью понять, но вопреки всему ты считаешь этого человека прекрасным. Энергетика секса от человека не делает его красивым.
- Дело не в одежде, волосах или макияже. Это больше о том, как ее улыбка излучает тепло, как она танцует, когда чувствует себя возбужденно: так, как будто никто не видит.
- Кто-то, от кого у вас перехватывает дыхание и замирает сердце. Это чувство поощряет вас радоваться, потому что вы на одной планете вместе с этим прекрасным существом.
Как быть красивой женщиной / Фото Pixabay
- Женщина, которая вызывает у вас улыбку.
- Красота – это то, о чем забыл человеческий род. О красоте часто говорят синонимично с сексуальностью или пошлостью. Это не так. Никакой лишний вес или, наоборот, не совсем естественная большая грудь не делают девушку красавицей. Красота – вещь чистая и асексуальная. Она происходит от правильного сочетания в себе прежде всего личности, уверенности и (конечно) физической привлекательности.
- Кто-то с чрезвычайно превосходным внешним видом, с золотым сердцем, такая милая, насколько это позволяет природа. Ее глаза блестят, а улыбка освещает целую комнату. Она оставляет тебя в восторге и удивлении, напоминая о чистом и полном совершенстве.
- Красивая женщина сияет так, что этим сиянием притягивает других людей.
- Красота – это то, что мало кто понимает, и еще меньше владеют ею. Ты можешь больше, чем увидеть ее, это чувствуется внутри тебя. Это выражение вашей души. Когда вы видите что-то, что считаете по-настоящему прекрасным. Это как чувство влюбленности: необъяснимое, сильное и чистое.
Кто такая "красивая женщина" / Фото Unsplash
- Та, кто совершенно потрясающая, сияющая, симпатичная и привлекает глаз. Обычно такая женщина поворачивает к себе головы других людей, словно поворотные стулья.
- Красота – это интеллект.
- Она не похожа на других. Пока все будут идти вправо, она повернет налево.
- Девушка со сладкой улыбкой и великолепными глазами.
- Все, что касается ее, очаровывает. От ее смеха все внутри замирает, а когда ее глаза горят, они зажигают весь мир вокруг. Она заставляет все казаться идеальным. Из-за нее кто-то может забыть, как дышать. Она вызывает непонятные ощущения в животе, головные боли, отсутствие способности здраво мыслить, боль в суставах, поэтому возле нее даже трудно стоять.
Каждый воспринимает красоту по-разному / Фото Unsplash
- Красота не имеет ничего общего с внешностью, это идет только от сердца.
- Красивая женщина тогда, когда ты смотришь на ее лицо, а видишь ее душу. Когда ты смотришь в ее глаза, чувствуешь ее любовь к себе. Когда ты чувствуешь ее привлекательность благодаря ее искренности и другим преимуществам.
- Каждая женщина – прекрасна.
- Приятная на вид и по ощущению. Часто мы бываем в восторге от какого экземпляра или пейзажа, только потому что он недосягаем и им трудно завладеть. То же самое с женщиной.
- Красивая женщина? Ее любовь просто касается тебя. Она разделяет твои взгляды и понимает тебя. Когда ты разговариваешь с ней, то чувствуешь, что она на милю впереди тебя. Но в то же время она заставляет тебя чувствовать себя идеальным и красивым. То, какая она извне, отражает то, какая она внутри. Каждый свой незначительный недостаток она превращает в преимущество. И это дополняет ее образ.
- Это женщина, которая может быть собой. Женщина, которая все время улыбается и никогда не интересуется тем, что думают другие. Женщина, которой больно внутри, но она достаточно сильна, чтобы отпустить боль и создать счастливую атмосферу для всех. Женщина, которая не совсем сексуально привлекательна, но ее лицо и личность заставляют ваше сердце биться чаще. Эта женщина: талантливая, умная и очень отличается от любой другой девушки.