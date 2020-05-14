Лана Дель Рей поделилась бьюти секретом: как отбелить волосы дома

Когда салоны красоты на карантине, то даже знаменитости берутся самостоятельно менять свой внешний вид. Таким образом Лана Дель Рей превратила себя из горячей брюнетки в милую блондинку с помощью лимона.

Журнал Cosmopolitan перед тем, как рассказать об эксперименте звезды, предупреждает, что отбеливание волос лимоном в домашних условиях довольно опасная процедура. Но американская певица не стала ждать открытия бьюти-студий, поэтому изменила цвет волос самостоятельно.

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Как не челендж в тик-токе с фиолетовым шампунем, то Лане Дель Рей стало скучно и она взялась в домашних условиях отбеливать волосы лимоном. Напомним, что лимонный сок для отбеливания волос использовали еще подростки 90-х, когда мама отвечала отрицательно на их просьбу купить краску для волос. О результатах своей домашней бьюти-процедуры девушка отчиталась в инстаграме.

Певица продемонстрировала результат своих усилий на фото в инстаграме. Публикацию подписала такими словами: "Когда тебе не остается ничего другого, как снова стать блондинкой, потому что Кевина Трейси и Джейкоба больше нет, и остались только лимоны против 9-недельных отросших корней".

На фото невооруженным глазом заметно изменение цвета волос. Кроме этого также можно оценить естественную красоту знаменитости, так как здесь нет дополнительных фильтров.