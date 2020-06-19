Летние бьюти-лайфхаки: как избежать следов пота, защитить кожу от старения и другие
Лето – это та пора, когда кожа лица и тела испытывает максимальный дискомфорт вследствие высокой температуры воздуха и влажного воздуха. Поэтому необходимо узнать действенные бьюти-лайфхаки, которые помогут вам оставаться красивой при различных неблагоприятных условиях.
Одним из лучших советов, как незабываемо провести лето, может быть рекомендация просидеть 3 месяца у бассейна. Однако жизненных реалий никто не отменял. Вам в дальнейшем нужно ходить на работу, заниматься спортом и выполнять ежедневные рутинные дела. 24 канал знает несколько бьюти-лайфхаков, благодаря которым вы останетесь красивой и ухоженной даже в жаркие дни.
Читайте также: Красота итальянок: женщины открыли все свои бьюти-секреты
Летние бьюти-лайфхаки
- Чтобы на футболке не было заметно следов пота, наклеивайте на нужное место специальные вкладки, которые предназначены для одежды. Если у вас нет возможности приобрести такие, то воспользуйтесь обычной ежедневной прокладкой, которую нужно наклеить на внутреннюю сторону футболки.
- Не забывайте носить головной убор, если не хотите получить сухие и ломкие волосы или даже солнечный удар.
- Пользуйтесь термальной водой. Она помогает сохранять кожу увлажненной и нежной, что очень важно. Необязательно покупать такую воду. Ее можно легко сделать в домашних условиях. Прокипятите обычную воду, добавьте туда сушеные цветы и кожуру фруктов, несколько капель любимых эфирных масел и кубики льда. Перелейте жидкость в бутылочку-спрей, чтобы было легко ее распространять по лицу и телу.
Почему нужно пользоваться термальной водой / Фото Unsplash
- Альтернативой термальной воде могут служить обычные влажные салфетки. Откройте упаковку и добавьте туда несколько капель мятного эфирного масла. Чтобы масло распространилось, встряхните немного упаковку. Когда вам станет жарко, то протрите салфетками тело, которые его увлажнят, а масло мяты будет тонизировать кожу.
- Солнцезащитный крем нужно наносить на все открытые участки тела. Даже тогда, когда солнце уже начинает прятаться. Именно это средство помогает защитить вашу кожу от ультрафиолетовых лучей, которые ускоряют старение.
- Чтобы облегчить свои летние рабочие будни носите открытую обувь и одежду.
- Когда летом вас кусает комар или муравей, то зуд можно преодолеть, если приложить и подержать на этом месте ложку, предварительно нагретую на водяной бане.
- Еще одним действенным методом в борьбе против комаров может быть лимон или лайм. Разрежьте фрукт пополам и в одну из частей поместите сушеные веточки гвоздики. Поставьте такое средство рядом с собой дома или на природе и оно будет отпугивать насекомых.
- Покупать водостойкую тушь только для похода в бассейн не очень выгодно. Можно создать идентичный эффект самостоятельно. Накрасьте ресницы обычной тушью, а затем брызните немного лака для волос на чистую специальную щеточку и пройдитесь ею по ресницам.
Чем заменить водостойкую тушь / Фото Unsplash
- Когда уши потеют, то солнцезащитные очки могут сползти и разбиться. Чтобы этого не случилось, возьмите 2 маленькие силиконовые резинки для волос, каждой из них обмотайте место изгиба на ручках очков.