Лето – это та пора, когда кожа лица и тела испытывает максимальный дискомфорт вследствие высокой температуры воздуха и влажного воздуха. Поэтому необходимо узнать действенные бьюти-лайфхаки, которые помогут вам оставаться красивой при различных неблагоприятных условиях.

Одним из лучших советов, как незабываемо провести лето, может быть рекомендация просидеть 3 месяца у бассейна. Однако жизненных реалий никто не отменял. Вам в дальнейшем нужно ходить на работу, заниматься спортом и выполнять ежедневные рутинные дела. 24 канал знает несколько бьюти-лайфхаков, благодаря которым вы останетесь красивой и ухоженной даже в жаркие дни. Читайте также: Красота итальянок: женщины открыли все свои бьюти-секреты Летние бьюти-лайфхаки Чтобы на футболке не было заметно следов пота , наклеивайте на нужное место специальные вкладки, которые предназначены для одежды. Если у вас нет возможности приобрести такие, то воспользуйтесь обычной ежедневной прокладкой, которую нужно наклеить на внутреннюю сторону футболки.

, наклеивайте на нужное место специальные вкладки, которые предназначены для одежды. Если у вас нет возможности приобрести такие, то воспользуйтесь обычной ежедневной прокладкой, которую нужно наклеить на внутреннюю сторону футболки. Не забывайте носить головной убор , если не хотите получить сухие и ломкие волосы или даже солнечный удар.

, если не хотите получить сухие и ломкие волосы или даже солнечный удар. Пользуйтесь термальной водой. Она помогает сохранять кожу увлажненной и нежной, что очень важно. Необязательно покупать такую ​​воду. Ее можно легко сделать в домашних условиях. Прокипятите обычную воду, добавьте туда сушеные цветы и кожуру фруктов, несколько капель любимых эфирных масел и кубики льда. Перелейте жидкость в бутылочку-спрей, чтобы было легко ее распространять по лицу и телу. Почему нужно пользоваться термальной водой / Фото Unsplash Альтернативой термальной воде могут служить обычные влажные салфетки . Откройте упаковку и добавьте туда несколько капель мятного эфирного масла. Чтобы масло распространилось, встряхните немного упаковку. Когда вам станет жарко, то протрите салфетками тело, которые его увлажнят, а масло мяты будет тонизировать кожу.

. Откройте упаковку и добавьте туда несколько капель мятного эфирного масла. Чтобы масло распространилось, встряхните немного упаковку. Когда вам станет жарко, то протрите салфетками тело, которые его увлажнят, а масло мяты будет тонизировать кожу. Солнцезащитный крем нужно наносить на все открытые участки тела. Даже тогда, когда солнце уже начинает прятаться. Именно это средство помогает защитить вашу кожу от ультрафиолетовых лучей, которые ускоряют старение.

нужно наносить на все открытые участки тела. Даже тогда, когда солнце уже начинает прятаться. Именно это средство помогает защитить вашу кожу от ультрафиолетовых лучей, которые ускоряют старение. Чтобы облегчить свои летние рабочие будни носите открытую обувь и одежду.

Когда летом вас кусает комар или муравей, то зуд можно преодолеть, если приложить и подержать на этом месте ложку , предварительно нагретую на водяной бане.

, предварительно нагретую на водяной бане. Еще одним действенным методом в борьбе против комаров может быть лимон или лайм . Разрежьте фрукт пополам и в одну из частей поместите сушеные веточки гвоздики. Поставьте такое средство рядом с собой дома или на природе и оно будет отпугивать насекомых.

. Разрежьте фрукт пополам и в одну из частей поместите сушеные веточки гвоздики. Поставьте такое средство рядом с собой дома или на природе и оно будет отпугивать насекомых. Покупать водостойкую тушь только для похода в бассейн не очень выгодно. Можно создать идентичный эффект самостоятельно. Накрасьте ресницы обычной тушью, а затем брызните немного лака для волос на чистую специальную щеточку и пройдитесь ею по ресницам. Чем заменить водостойкую тушь / Фото Unsplash Когда уши потеют, то солнцезащитные очки могут сползти и разбиться. Чтобы этого не случилось, возьмите 2 маленькие силиконовые резинки для волос, каждой из них обмотайте место изгиба на ручках очков.