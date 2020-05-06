Маникюр во время карантина в домашних условиях

Из-за самоизоляции много красавиц потеряли возможность сделать профессиональный маникюр у своего любимого nail-мастера. Однако это прекрасная возможность вернуть свои ручки в максимально естественное состояние: снять остатки гель-лака, сделать чистку и покрыть ногти тонким слоем обычного лака.

Такую процедуру красоты в домашних условиях может позволить себе каждый. 24 канал предлагает узнать, как легко и быстро снять гель-лак самостоятельно.

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Что вам понадобится?

Жидкость для снятия лака

Вата/ватные диски

Пилочка для ногтей

Фольга

Апельсиновая палочка

Кусачки для кутикулы

Масло для кутикулы

Лак

Как снять гель-лак?

Заранее подготовьте 10 кусочков фольги одного размера, разделите вату тоже на 10 равных частей или порежьте ватные диски (из одного можно сделать 4). Далее осторожно спилите верхний слой гель-лака, смочите ватные диски в жидкости для снятия лака и покройте им полностью ногтевую пластину. Затем зафиксируйте его фольгой, плотно обмотав ее вокруг пальца. Подождите 10-15 мин. После этого, когда гель-лак ослабеет и отслоится от ногтя, удалите его остатки с помощью апельсиновой палочки. Далее выровняйте ногтевую пластину, увлажните руки кремом.



Идеальный маникюр в домашних условиях / Фото Unsplash

Как сделать чистку ногтей?

Прежде всего, пилочкой для ногтей создайте желаемую форму ногтевой пластины. Затем нанесите масло для кутикулы, подождите, когда она станет мягкой и осторожно отодвиньте кутикулу от ногтя апельсиновой палочкой. Двигайтесь по дуге ногтя вдоль кутикулы и по бокам, удаляя отмершие клетки кожи, или уберите остатки кутикулы специальными кусачками.

Какая разница, каким образом удалять кутикулу?Способ, когда кутикула просто отодвигается деревянной палочкой, называется необрезной маникюр. А, когда мы применяем кусачки для кутикулы – это обрезной способ маникюра. Разница в том, что после регулярного использования второго варианта кутикула начнет отрастать быстрее. Лучший выход: чередовать способы.

Вы можете на этом завершить уход за ногтями. Они уже выглядят нежно и натурально. Или еще покройте обычным лаком. Чтобы он дольше держался на ногтях, закрепите дополнительно прозрачным слоем лака.

Пользуйтесь нашими советами и выглядите прекрасно при любых условиях.