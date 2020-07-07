Маслянистая, бронзовая, с веснушками: какой должна быть кожа летом
У многих вид кожи летом ассоциируется с соблазнительным загаром, соблазнительной влагой и блеском. На самом деле без вашей помощи лицо не получит такого эффекта только из-за того, что пришло лето. Вам придется применить макияж, чтобы достичь желаемого.
В летнем макияже главное правильно пройти этап создания идеального тона кожи. Vogue поделился поэтапной инструкцией, как можно легко превратить тусклую и неравномерную кожу в сияющую, увлажненную и идеальную.
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Как добиться эффекта летней кожи
- Подготовьте лицо к макияжу. Увлажните его специальными сыворотками или лосьонами, чтобы будущая основа лучше на нее легла. Не забудьте про нанесение средств с высоким уровнем SPF, если собираетесь на улицу.
- Добавьте сияния. Это можно сделать с помощью автозагара для лица с перламутровыми частицами. Лучше выбирать кремовые текстуры. Таким образом вы сможете создать эффект естественного загара на коже.
- Первая база. Тональная основа летом для кожи должна быть максимально легкой консистенции. Она должна справиться с основными задачами: выровнять тон кожи, замаскировать покраснения и маленькие недостатки.
Летний макияж имеет свои особенности / Фото Unsplash
- Бронзер и румяна. Для естественного вида этих продуктов наносите их лишь на самые необходимые участки: скулы и нос. Не выбирайте порошкообразную декоративную косметику, потому что она будет выглядеть "тяжелой" на коже.
- Осветите. Существуют специальные осветители для лица. Если вы хотите эффекта летнего сияния, то нужно ими воспользоваться. Этот шаг одновременно зафиксирует все предыдущие ваши действия в создании макияжа.
- Веснушки будут уместными. Не все получили поцелуй солнца и имеют естественные веснушки. Однако в последнее время это один из главных летних трендов. Вы можете самостоятельно нарисовать аккуратные веснушки специальным косметическим средством или обычной коричневой подводкой для глаз.