У многих вид кожи летом ассоциируется с соблазнительным загаром, соблазнительной влагой и блеском. На самом деле без вашей помощи лицо не получит такого эффекта только из-за того, что пришло лето. Вам придется применить макияж, чтобы достичь желаемого.

В летнем макияже главное правильно пройти этап создания идеального тона кожи. Vogue поделился поэтапной инструкцией, как можно легко превратить тусклую и неравномерную кожу в сияющую, увлажненную и идеальную. Читайте также: Идеальная кожа лица в домашних условиях: как этого достичь Как добиться эффекта летней кожи Подготовьте лицо к макияжу. Увлажните его специальными сыворотками или лосьонами, чтобы будущая основа лучше на нее легла. Не забудьте про нанесение средств с высоким уровнем SPF, если собираетесь на улицу.

Увлажните его специальными сыворотками или лосьонами, чтобы будущая основа лучше на нее легла. Не забудьте про нанесение средств с высоким уровнем SPF, если собираетесь на улицу. Добавьте сияния. Это можно сделать с помощью автозагара для лица с перламутровыми частицами. Лучше выбирать кремовые текстуры. Таким образом вы сможете создать эффект естественного загара на коже.

Это можно сделать с помощью автозагара для лица с перламутровыми частицами. Лучше выбирать кремовые текстуры. Таким образом вы сможете создать эффект естественного загара на коже. Первая база. Тональная основа летом для кожи должна быть максимально легкой консистенции. Она должна справиться с основными задачами: выровнять тон кожи, замаскировать покраснения и маленькие недостатки. Летний макияж имеет свои особенности / Фото Unsplash Бронзер и румяна. Для естественного вида этих продуктов наносите их лишь на самые необходимые участки: скулы и нос. Не выбирайте порошкообразную декоративную косметику, потому что она будет выглядеть "тяжелой" на коже.

Для естественного вида этих продуктов наносите их лишь на самые необходимые участки: скулы и нос. Не выбирайте порошкообразную декоративную косметику, потому что она будет выглядеть "тяжелой" на коже. Осветите. Существуют специальные осветители для лица. Если вы хотите эффекта летнего сияния, то нужно ими воспользоваться. Этот шаг одновременно зафиксирует все предыдущие ваши действия в создании макияжа.

Существуют специальные осветители для лица. Если вы хотите эффекта летнего сияния, то нужно ими воспользоваться. Этот шаг одновременно зафиксирует все предыдущие ваши действия в создании макияжа. Веснушки будут уместными. Не все получили поцелуй солнца и имеют естественные веснушки. Однако в последнее время это один из главных летних трендов. Вы можете самостоятельно нарисовать аккуратные веснушки специальным косметическим средством или обычной коричневой подводкой для глаз.