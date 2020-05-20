Массажные линии и техника самостоятельного массажа лица

Не всегда есть возможность посетить профессиональную процедуру массажа для лица. Однако можно научиться делать его самостоятельно дома, чтобы иметь красивую и упругую кожу независимо от возраста.

Массаж кожи лица стимулирует кровообращение, укрепляет эпидермис и мышцы, сохраняет кожу гладкой, молодой и эластичной. Сегодня пишет, что такой вид массажа снимает отеки и повышает тонус кожи. Продолжительность процедуры не займет у вас больше 5-7 минут.

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Ваши движения должны быть правильными: в направлении по массажным линиям и не слишком сильными. Нельзя растягивать кожу или растирать лицо. Таким образом высока вероятность только больше навредить себе. Массаж рекомендуется отложить, если на лице есть гнойные высыпания, воспаления, открытые трещинки или ожоги, а также, когда повышенный уровень волосатости на лице.

Массажные линии на лице

Лоб: проводите обеими руками по сторонам от центра лба к вискам.

проводите обеими руками по сторонам от центра лба к вискам. Глаза: массируйте легкими движениями вокруг глазного яблока. То есть, от внутреннего угла глаза к наружному по верхнему веку, а затем в противоположном направлении. С нижним веком такая же техника, но начинать надо наоборот: от внешнего угла к внутреннему.

массируйте легкими движениями вокруг глазного яблока. То есть, от внутреннего угла глаза к наружному по верхнему веку, а затем в противоположном направлении. С нижним веком такая же техника, но начинать надо наоборот: от внешнего угла к внутреннему. Нос: начинайте массировать с переносицы – верхней части носа, которая есть между глазами и непосредственно прилегает ко лбу, образуя углубление. От нее плавно опускайтесь до кончика носа по его верхний "спинке". На кончике носа остановитесь и переходите на крылья.

начинайте массировать с переносицы – верхней части носа, которая есть между глазами и непосредственно прилегает ко лбу, образуя углубление. От нее плавно опускайтесь до кончика носа по его верхний "спинке". На кончике носа остановитесь и переходите на крылья. Щеки: здесь важно двигаться от уголков рта к слуховым ходов в ушах.

здесь важно двигаться от уголков рта к слуховым ходов в ушах. Подбородок: сделайте точку обеими пальчиками в центре подбородка и разводите их в обратном направлении к мочкам ушей.

сделайте точку обеими пальчиками в центре подбородка и разводите их в обратном направлении к мочкам ушей. Губы: проводите пальцами от середины верхней губы к крыльям носа. А потом снова вернитесь к губам и массируйте линиями к верхней части уха.

Напомним: перед массажем лица тщательно очистите его и вымойте руки с мылом. Для лучшего эффекта капните на ладони немного эфирного масла.



Массажные линии лица / Фото из открытых источников

Как правильно делать массаж лица самостоятельно

Важно, чтобы кожа была зафиксированной, но не растягивалась. Для этого отведите подбородок немного вперед и слегка приоткройте рот. Всегда массаж лица начинайте с верхней части. Круговыми движениями пальцев проведите по массажным линиям по лбу от середины к вискам. Повторите 3 раза. Еще можете по этой же схеме провести ладонями, но просто по линиям без круговых движений. В то же время периодически останавливайтесь и легонько нажмите на лицо.

Лоб можно массировать в направлении от бровей к линии роста волос. Позже опускайтесь вниз: закройте глаза и легонько начинайте массировать веки. Подушечками безымянных пальцев по желанию осторожно нажмите на внутренние уголки глаз.

Чтобы сделать массаж более эффективным, вам нужно знать: круговые движения тонизируют кожу, придают эластичность и упругость, растирание и легкое пощипывание – снимает спазм, стимулирует кровообращение, похлопывание расслабляет мышцы и уменьшает отеки.