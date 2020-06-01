Прыщи на лице – это вечная проблема всех женщин независимо от возраста. Они могут появляться периодически или становиться хроническими. Обычно, чтобы избавиться от последствий, необходимо найти первопричину. В этом поиске важное научиться отличать правдивую информацию от мифов, которые часто принимают за чистую монету.

Когда дело касается предотвращения появления или лечения прыщей, то стоит прислушиваться не к советам от подруг, а поинтересоваться мнением квалифицированных экспертов. Сандре Ли – дерматолог, доктор медицинских наук, создала собственный косметический бренд средств по уходу за кожей. Прыщи – это ее специализация. Она знает о них все и даже больше. Поэтому поделилась мифами о прыщах с PopSugar.

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Мифы о прыщах

Наличие прыщей – обязательно "грязная кожа"

Сандра Ли говорит, что прыщи – не ваша вина. И здесь дело не в лишнем кусочке пиццы перед сном или незамененной наволочке подушки. Недостатки на коже лица не возникают вследствие внутреннего или внешнего загрязнения. Врач убедила, что здесь все дело в гормонах и генетике. Если у женщины сбой гормонов, то они производят больше масел, которые ищут выход наружу и выходят через кожный покров. Например, это бывает во время беременности или овуляции, когда гормоны сбиваются в силу естественных причин, но есть и другие.

Угри можно вылечить, выдавливая их самостоятельно

Понадобится большая сила воли, чтобы удержаться от соблазна выдавить некрасивое "образование" на лице, которое портит весь внешний вид. Избавиться от угрей самостоятельно на самом деле труднее, чем кажется на первый взгляд. А, если сделать это неправильно, то можно создать еще больше проблем, чем было до того. В частности появление комедонов легко предотвратить, если соблюдать правила ежедневного ухода за кожей.



Чрезмерная очистка кожи способствует появлению прыщей / Фото Pexels

Чем больше мыть, тем будет лучше

Чрезмерная очистка кожи также может вызвать различные высыпания на лице. Важно ежедневно делать процедуру ОТУ (очистка, тонировка и увлажнение). Но чувствовать меру в использовании специальных средств, которые нужны для ее проведения.

Вы можете уменьшить поры

Санда Ли уверяет, что навсегда изменить размер пор вы не сможете, как бы не пытались. Они могут естественно расширятся вследствие старения кожи и потере эластичности. Однако вы можете замедлить этот процесс, если определите, какой продукт закупоривает и расширяет ваши поры. Будьте осторожны с косметическими средствами, которые предназначены для сужения пор, потому что обычно они дорого стоят, но малоэффективны.