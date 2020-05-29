Лето может служить прекрасной причиной, чтобы освежить или вообще изменить кардинально цвет своих волос. Если вы уже решились на такой шаг, то стоит узнать, какие оттенки будут трендовыми в этом сезоне.

Чтобы соответствовать последним тенденциям в индустрии красоты, теперь недостаточно сделать модную стрижку. Вашим волосам нужен соответствующий цвет. Cosmopolitan назвал оттенки для окрашивания волос летом 2020 года.

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Выбеленный коричневый или bleached brown

Если более простым языком, то это светло-каштановый цвет. На первый взгляд будет казаться, что волосы немножко выгорели на солнце. Однако это и считается особенностью оттенка. Одной из первых тренд на себе испытала американская модель Кайли Дженнер.

Ледяной блонд

Наибольшие ставки в сфере красоты дальше делают на натуральность. Поэтому этим летом не стоит кардинально менять свой имидж и переходить от натуральной брюнетки в блондинку. Девушкам с темными волосами нужно обратить внимание на теплые золотисто-карамельные оттенки. Блондинкам также повезло, потому что мода возвращается к истокам: тренд лета 2020 – классический блонд. Вдохновиться на его создание можете фотографиями актрисы Люси Бойнтон.

Красное дерево

Какой бы цвет вы не выбрали, старайтесь придать ему как можно больше блеска. Также не забывайте, что за окрашенными волосами нужно вдвое больше ухода. Особенно, если вы решитесь попробовать на себе еще один модный цвет – пурпурно-каштановый. На примере волос главной героини сериала "Эйфория" можно увидеть, какой роскоши образу придает прическа с таким оттенком.

Тонкий балаяж

Техника окрашивания омбре и мелирование освободила место среди трендов для балаяжа. Вы можете показать своему мастеру фото модного блогера из Амстердама Негин Мирсалехи и попросить воспроизвести такой цвет и на ваших волосах. Особенность этого окрашивания в том, что пряди, которые находятся ближе к лицу, нужно больше освещать. Даже, если вы будете проводить летом много времени на солнце, эффект выгоревших волос не испортит ваш балаяж, а наоборот придаст ему природной обольстительного вида.

Мед с корицей

Цвет с таким аппетитным названием, обладательницей которого является Тина Кароль, также является трендом лета 2020. За волосами с таким оттенком практичнее ухаживать. В частности он не требует регулярного подкрашивания отросших концов, как ледяной или платиновый блонд.