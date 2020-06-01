Стоит ли мыть волосы перед изменением цвета или нет, знают не все женщины, которые регулярно красятся уже в течение долгого времени. Иногда даже ответ специалистов отличается друг от друга. Несмотря на это, чтобы получить длительный эффект от краски, нужно заранее подготовиться к процедуре.

Прежде чем идти красить волосы, придерживайтесь нескольких важных шагов поэтапной подготовки к этому. Кроме того, что женская шевелюра требует постоянного ухода в виде масок, масел, скрабов, кондиционеров и других косметических средств, его нужно правильно расчесывать, выбирать специальные расчески и щетки, так еще и стоит знать такой важный пункт, когда надо, а когда нельзя мыть волосы перед окрашиванием. В этом вопросе разобралось издание tochka.net.

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На самом деле однозначного ответа не существует, нужно ли очищать волосы перед окрашиванием с помощью воды и шампуня. Все зависит от типа ваших волос и техники и материалов для изменения цвета. Если вы собрались проводить окрашивание в домашних условиях, то следующие советы также будут актуальными для вас.

Когда нельзя мыть волосы перед окрашиванием?

Когда волосы грязные, то на его структуру лучше ложиться краска. Это происходит благодаря эффекту скольжения. Если красить идеально чистые пряди, то они будут "отталкивать" пигмент.

На коже нашей головы производится слой натурального жира, который защищает кожу от негативного воздействия различных химических раздражителей. Шампунь этот слой убирает и кожа остается незащищенной. А среди составляющих компонентов красок для волос есть много таких, которые сушат кожу. Если волосы не мыть, то жир останется и будет служить натуральным маслом для увлажнения и сохранения нормального состояния кожи головы.



Окрашивание волос в салоне / Фото Pexels

Когда нужно мыть волосы перед окрашиванием?

Можно не ждать полного загрязнения волос, если вы не собираетесь кардинально менять цвет. То есть, когда краситесь хной или тонируетесь иным способом, то уровень чистоты ваших волос не играет значительной роли. В других случаях, лучше воздержаться от мытья головы 2-3 дня.