В мужском образе волосы играют важную роль. Даже если вы обладатель короткой стрижки, ухаживать за прической нужно. Есть несколько советов, которые помогут вам выглядеть привлекательно благодаря блестящим и мягким волосам.

Регулярное соблюдение простых правил по уходу за волосами способствует привлекательному виду мужчин. И здесь речь не только о домашних ритуалах красоты. Esquire открыл секреты, которые понадобятся мужчинам на пути к ухоженным волосам.

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Как правильно ухаживать за волосами мужчине

Правильно выбирайте парикмахера. Только профессионал сможет подобрать для вас лучший вариант стрижки по типу лица, по текстуре волос и в соответствии с последними тенденциями. Говорите много с парикмахером накануне и подробно объясняйте, что именно вы бы хотели получить в результате.

Только профессионал сможет подобрать для вас лучший вариант стрижки по типу лица, по текстуре волос и в соответствии с последними тенденциями. Говорите много с парикмахером накануне и подробно объясняйте, что именно вы бы хотели получить в результате. Пользуйтесь шампунем и кондиционером. Самая большая ошибка мужчин в уходе за волосами – это пренебрежение этими косметическими средствами. Большинство думает, что ничего особенного не случится, если помыть волосы таким же гелем, как и все тело. Чтобы понять разницу, вспомните, как выглядят ваши волосы сразу после салона, когда перед стрижкой вам вымыли голову с использованием профессионального шампуня и кондиционера. Теперь сравните это состояние с тем, когда вы моете волосы дома. Шампунь имеет специальные вещества, которые предназначены для очистки волосяного покрова, а кондиционер обладает свойством сглаживать волосяную кутикулу и предотвращать ее повреждение и сухость.



Ухоженные волосы у мужчины / Фото Pexels