Как мужчинам правильно ухаживать за волосами: простые советы
В мужском образе волосы играют важную роль. Даже если вы обладатель короткой стрижки, ухаживать за прической нужно. Есть несколько советов, которые помогут вам выглядеть привлекательно благодаря блестящим и мягким волосам.
Регулярное соблюдение простых правил по уходу за волосами способствует привлекательному виду мужчин. И здесь речь не только о домашних ритуалах красоты. Esquire открыл секреты, которые понадобятся мужчинам на пути к ухоженным волосам.
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Как правильно ухаживать за волосами мужчине
- Правильно выбирайте парикмахера. Только профессионал сможет подобрать для вас лучший вариант стрижки по типу лица, по текстуре волос и в соответствии с последними тенденциями. Говорите много с парикмахером накануне и подробно объясняйте, что именно вы бы хотели получить в результате.
- Пользуйтесь шампунем и кондиционером. Самая большая ошибка мужчин в уходе за волосами – это пренебрежение этими косметическими средствами. Большинство думает, что ничего особенного не случится, если помыть волосы таким же гелем, как и все тело. Чтобы понять разницу, вспомните, как выглядят ваши волосы сразу после салона, когда перед стрижкой вам вымыли голову с использованием профессионального шампуня и кондиционера. Теперь сравните это состояние с тем, когда вы моете волосы дома. Шампунь имеет специальные вещества, которые предназначены для очистки волосяного покрова, а кондиционер обладает свойством сглаживать волосяную кутикулу и предотвращать ее повреждение и сухость.
Ухоженные волосы у мужчины / Фото Pexels
- Сушите волосы. Для мужчин недостаточно просто вытереть волосы полотенцем, чтобы они имели хороший вид. Поскольку выравнивателем вы сможете их уложить (если у вас короткая стрижка), то воспользуйтесь феном. И сушите шевелюру в том направлении, в котором хотите, чтобы она осталась до следующего мытья.
- Выбирайте продукты под собственные нужды. Не всегда то, что нахваливают ваши друзья, подойдет именно вашему типу волос. Прежде чем покупать дорогие средства по уходу, проконсультируйтесь со своим парикмахером. Он, как специалист, определит особенности ваших волос и порекомендует, какие компоненты должен содержать состав досмотрового средства, чтобы подойти именно вам.
- Вкладывайте гелем. Только не преувеличивайте с продуктом, потому что тогда волосы будут иметь грязный вид. Гели для укладки волос нужны, чтобы помочь приручить непослушные пряди, которые постоянно выбиваются из аккуратной прически. Поэтому наносить гель нужно точечно и осторожно.