Как мужчине правильно подготовиться к бритью бороды и уход после

Кожа на лице склонна к раздражению. Поэтому мужчинам нужно ответственно подходить к процессу бритья бороды. Важно не только то, как вы будете бриться, но и уход перед этой процедурой и после нее.

Если вы самостоятельно бреете бороду дома, то вам придется узнать обо всех нюансах подготовки к этому и ухода за кожей, когда на ней уже не будет лишнего волосяного покрова. Byrdie описал пошагово, что нужно делать до и после бритья бороды.

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Как подготовиться к бритью бороды

Очистите лицо теплой водой и мылом или специальным средством для очистки кожи.

Следующий шаг – отшелушивание. С помощью скраба вам удастся открыть поры, удалить отмершие частички кожи и улучшит общий вид лица.

После скрабирования сделайте себе компресс с помощью полотенца, смоченного в горячей воде. Положите его на лицо на 30-60 секунд. Такой трюк поможет смягчить волосы на лице перед бритьем.

Возьмите пинцет и осторожно удалите вросшие волосы.

Теперь нанесите на лицо 1 или 2 капли кокосового или другого масла.

Подготовка к бритью / Фото Unsplash

Вам необходимо также тщательно выбирать, каким именно инструментом вам будет удобно брить бороду. Если вы планируете постоянно брить бороду в домашних условиях, то рекомендуется приобрести себе еще некоторые вещи, кроме бритвы, для более качественного проведения этой процедуры. Например, расческу с густыми и тонкими зубцами, парикмахерские ножницы, маленькое зеркало и кисть, чтобы стряхнуть остатки волос.

Затем расчешите волосы на лице в одном направлении и начинайте их брить по линии роста. Делайте это медленно и осторожно, периодически снова причесывая их и стряхивая кистью.



Для бритья нужны дополнительные инструменты / Фото Pexels

Как ухаживать за лицом после бритья