Надя Дорофеева подняла себе настроение ярким летним маникюром

Популярная певица часто радует себя и поклонников яркими образами. На этот раз Надя Дорофеева решила добавить ярких красок в летние будни с помощью интересного маникюра. Она очередной раз доказала, что неоновые оттенки – это отличное решение для дизайна ногтей летом 2020 года.

Тренды лета 2020 позволяют полностью выйти из своей зоны комфорта и попробовать добавить что-то нетипичное к своему образу. Надя Дорофеева продемонстрировала это в виде арта цветов, облаков, огня и смайликов на ногтях. Новый маникюр звезда показала на своей странице в инстаграме.

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Красоту на ногтях исполнительницы создавали мастера маникюра в студии NAILSMADE Studio & School, ссылку на профиль которой Надя добавила в видео. Звезда отдала предпочтение веселому дизайну и ярким цветам. Даже относительно небольшая длина ногтей не остановила поп-певицу. Ей удалось получить желаемый результат.

Летний маникюр Нади Дорофеевой / Instagram / @nadyadorofeeva

Конечно такой вариант маникюра не подойдет, если вы ежедневно ходите на работу в офис. Однако для отдыха и отпуска именно то, что нужно, чтобы поднять настроение себе и окружающим. Также вы можете попробовать другой летний нейл-арт. Например: рисунки фруктов и ягод, морской тематики, радужный маникюр или более сдержанный toffee nails.

Надя Дорофеева выбрала яркий нейл-арт/ Instagram / @nadyadorofeeva