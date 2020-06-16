Способ нарисовать стрелки, как у Арианы Гранде: советы от звездного визажиста
Обычно знаменитости запоминаются людям благодаря определенным акцентам в своей внешности, которые делают с помощью макияжа. Например, Элизабет Тейлор, которая сыграла роль Клеопатры в 60-х годах, и ее графический мейк-ап глаз или брови Кары Делевинь в 2000. Теперь образ американской певицы Арианы Гранде у многих ассоциируется с ее идеальными стрелками.
Совершенные стрелки черной подводкой для глаз и изящный высокий хвост из волос – звездочная подпись Арианы Гранде. Ее визажист Даниэль Чинчилла поделился со Stylist
советы для создания "крылатых" стрелок, как у певицы, чтобы каждая женщина могла их нарисовать самостоятельно дома.
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Как нарисовать такие стрелки подводкой для глаз, как у Арианы Гранде
- Выберите правильный инструмент. Купите подводку с кисточкой, у которой зауженный кончик. Она поможет точнее прорисовать стрелку.
- Достигните симметрии. Стрелки должны быть одинаковыми на обоих верхних веках. Воспроизвести их трудно, поэтому воспользуйтесь лайфхаками. Приложите к внешним уголкам глаз визитную карточку или липкую ленту и проведите линию. Рисовать стрелку следует постепенно: пусть это будут маленькие отрезки, каждый из которых будет следующий.
- Не забудьте о линии роста ресниц. Визажист Арианы Гранде отмечает, что таким образом создается естественный взгляд, а ресницы становятся визуально гуще. Веки также стоит накрасить. Используйте для них специальные тени в теплых оттенках и бронзовых тонах.
- Знайте, что подходит вашей форме глаз. Именно она имеет большое влияние на будущий результат. Например, если у вас круглые глаза, то нужно делать стрелку длиннее и с толстым хвостиком, чтобы визуально их удлинить.
- Рисуйте небольшими штрихами. На просторах интернета можно найти видео, на которых учат рисовать стрелку одним взмахом руки. Однако визажист, который работает с голливудскими знаменитостями, отмечает, что для большинства людей нереально воспроизвести такой трюк. Поэтому начинайте создавать стрелку с конца и маленькими штрихами двигайтесь внутрь века.
- Обратите внимание на коричневую подводку. Если вы только учитесь рисовать стрелки, то делать это коричневым цветом будет удобнее. Также такой вариант больше подходит для ежедневного макияжа. А, собираясь на вечеринку, практикуйте свои навыки создания идеальных стрелок черной подводкой.