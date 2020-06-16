Обычно знаменитости запоминаются людям благодаря определенным акцентам в своей внешности, которые делают с помощью макияжа. Например, Элизабет Тейлор, которая сыграла роль Клеопатры в 60-х годах, и ее графический мейк-ап глаз или брови Кары Делевинь в 2000. Теперь образ американской певицы Арианы Гранде у многих ассоциируется с ее идеальными стрелками.