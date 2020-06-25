Натуральный способ сделать кожу сияющей и другие свойства миндального масла

Исследования Национального института здравоохранения в 2009 году подтвердили пользу миндального масла для кожи. Его использовали даже в древнекитайских, аюрведических и греко-персидских школах медицины для лечения сухой кожи, псориаза и экземы. С возникновением современных аналогов о чудодейственных свойствах миндального масла забыли.

Сертифицированные дерматологи из Нью-Йорка Морган Рабах и Хэдли Кинг рассказали для InStyle о преимуществах использования миндального масла. Также они отметили, что его следует правильно интегрировать в свою рутину ухода за кожей.

Интересно: Кожа, как у Кендалл Дженнер: рецепт очищающей маски для лица

Преимущества миндального масла

Гидратация

Лучшим полезным свойством миндального масла является увлажнение кожи. Продукт имеет большое содержание витамина E, магния, фосфора и меди. Именно поэтому, по словам доктора Рабах, такое масло помогает восстановить внешний слой кожи, предотвращает обезвоживание и реабилитирует сухую и шелушащуюся кожу.

Применять миндальное масло можно на все лицо и тело полностью, особенно акцентируйте на мозолистых стопах, сухих кутикулах и чешуйчатых участках.

Выравнивает неидеальную текстуру кожи

Вылечить растяжки и целлюлит миндальным маслом не удастся. Однако витамин E максимально приблизит вас к этому.

Витамин E может предотвратить признаки старения, так как уменьшает окислительный стресс и вред от воздействия окружающей среды. Например, от загрязняющих веществ, солнечного света и синего света экранов, а также он поможет с неровностями, шрамами и полосками на коже,

– говорит Морган Рабах.

Почему нужно пользоваться миндальным маслом / Фото Unsplash

Продлевает молодость кожи

Благодаря тому, что миндальное масло содержит также витамин A, оно положительно влияет на общий вид кожи. Ретинол способствует выравниванию тона кожи, текстур, предотвращает появление морщин и освещает цвет лица.

Защищает от воздействия ультрафиолетовых лучей

Заменить специальный солнцезащитный крем с высоким уровнем SPF миндальное масло не сможет. Но витамин E богат антиоксидантами, поэтому сможет защитить вашу кожу от серьезных повреждений в результате попадания на нее ультрафиолетовых лучей и вылечит уже имеющиеся недостатки. Для видимого результата пользоваться маслом нужно регулярно.

Как пользоваться миндальным маслом / Фото Unsplash

Успокаивает раздражения на коже

Наиболее полезным миндальное масло будет для раздраженной и чувствительной кожи. Дерматолог Кинг утверждает, что противовоспалительные жирные кислоты и витамины A и E смогут успокоить раздражение на коже и способствовать омоложению поврежденной дермы.

Миндальное масло легко интегрировать в список средств для ежедневного ухода за кожей. Можно использовать косметические продукты с его содержанием или наносить масло сладкого миндаля в чистом виде на лицо и тело. Стоит также отметить, что для жирного типа кожи следует выбрать другое масло.