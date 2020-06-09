Удаление волос на ногах обычной бритвой самый дешевый, быстрый и простой метод. Однако новые похожие процедуры благодаря своему длительному эффекту составляют большую конкуренцию старому проверенному бритью самостоятельно. Если избегать распространенных ошибок, то вы сможете еще долго не сетовать на бритву и быть довольной гладкими ножками.

Летом особенно хочется продемонстрировать красоту своих ног. Наверное, каждому приходилось хоть раз в жизни надевать джинсы, когда так хотелось бы шорты или юбку, но легкая щетина на ногах не позволяла. От нее можно легко избавиться без негативных последствий в виде вросших волос или раздражения, если знать о советах от ютуб-канала Шпильки. Полезно знать: Как ухаживать за кожей ног дома Ошибки при бритье ног Не распаривать кожу перед бритьем : лучше брить ноги после принятия душа или ванны, тогда волосы становятся мягче, а процесс – легче.

: лучше брить ноги после принятия душа или ванны, тогда волосы становятся мягче, а процесс – легче. Не скрабировать кожу перед удалением волос : отшелушивание ороговевших частичек кожи защищает ваше тело от раздражений, а также гарантирует качественный процесс бритья.

: отшелушивание ороговевших частичек кожи защищает ваше тело от раздражений, а также гарантирует качественный процесс бритья. Быстро брить ноги : чтобы получить хороший и долговременный результат не спешите, а медленно и тщательно удаляйте волосы бритвой.

: чтобы получить хороший и долговременный результат не спешите, а медленно и тщательно удаляйте волосы бритвой. Брить ноги, когда на них раздражение и воспаление: категорически нельзя, потому что вы посторонним вмешательством лезвия только усугубит ситуацию.

Как правильно брить ноги / Фото Pexels Принимать ванну или душ сразу после бритья , потом быстро вытираться и одеваться : можно получить раздражение.

, : можно получить раздражение. Пользоваться неострой бритвой : в лучшем случае просто не будет эффекта, а в худшем – раздражение. Меняйте бритву после 3-4 использований.

: в лучшем случае просто не будет эффекта, а в худшем – раздражение. Меняйте бритву после 3-4 использований. Бриться перед тем, как собираетесь идти загорать : чтобы предотвратить проблемы с кожей вследствие попадания прямых солнечных лучей, когда она особенно чувствительна после бритья, удаляйте волосы на ногах с 12 часов до выхода на солнце.

: чтобы предотвратить проблемы с кожей вследствие попадания прямых солнечных лучей, когда она особенно чувствительна после бритья, удаляйте волосы на ногах с 12 часов до выхода на солнце. Крепко вытирать ноги жестким полотенцем и наносить увлажняющий крем на сухую кожу: любой крем лучше впитывается в кожу, если она немного влажная.

Красивые и гладкие ноги после правильного бритья / Фото Pexels Бритье по сухой коже : если не хотите раздражений и вросших волос, то эпилируйте ноги с использованием специального средства для этого или хотя бы с водой.

: если не хотите раздражений и вросших волос, то эпилируйте ноги с использованием специального средства для этого или хотя бы с водой. Пользоваться мылом вместо геля или пенки для бритья : предназначенные непосредственно для бритья средства содержат увлажняющие компоненты, а мыло только пересушивает кожу.

: предназначенные непосредственно для бритья средства содержат увлажняющие компоненты, а мыло только пересушивает кожу. Несколько раз применять одноразовую бритву: ее следует выбрасывать после 1-2 процедур бритья, чтобы избежать порезов и раздражения.