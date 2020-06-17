Tonymoly – это южнокорейский бренд косметики. Он выделяется среди других конкурентов оригинальным подходом к созданию упаковки для своих продуктов. Последняя линейка средств для ухода за кожей не стала исключением. Tonymoly выпустили косметику, главной тематикой которой стали миньоны или приспешники.

Поскольку следующая часть киноленты про миньонов выйдет аж в 2021 году, бренд корейской косметики Tonymoly, сотрудничая с представителями анимационного фильма, решил не дать поклонникам желтых персонажей соскучиться. Поэтому компания создала новую линейку средств по уходу с изображением на упаковке приспешников, пишет Allure.

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Среди новой косметики для ухода от Tonymoly есть салфетки и другие средства для очистки лица, для демакияжа, ночная маска, обычные маски для лица, патчи для глаз, пластыри против прыщей, крем для рук, бальзам для губ, маски и скраб для тела, успокаивающий гель с алоэ, ароматерапевтическая палочка и креативные аксессуары.

Целью коллаборации было изготовление необходимых продуктов для ежедневной летней рутины ухода за своим телом и лицом. Также производители хотели поднять настроение своим клиентам с помощью оригинального дизайна косметических упаковок и их ярких розовых, желтых, зеленых, синих цветов.

Еще одним напоминанием, что идейными вдохновителями на создание косметической линейки были миньоны, свидетельствует запах банана продуктов по уходу. Ведь именно этот фрукт был любимой едой приспешников.