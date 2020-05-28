Новые милые бритвы для женщин с дизайном Hello Kitty

Результатом сотрудничества компаний Schick Intuition и Hello Kitty стали женские бритвы для бритья с милым дизайном. Теперь веселая кошка добавит ярких красок в ваш монотонный процесс бритья.

Те женщины, которые ценят привлекательные предметы, не будут искать в этих бритвах интеллектуального мотива, пишет Allure. Если раньше кошку Hello Kitty изображали только на игрушках, детской канцелярии и одежде, то теперь она будет радовать даже взрослых. 26 мая стартовали продажи бритвы для женщин с новым дизайном Hello Kitty.

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"Hello Kitty – заядлая путешественница, которая всегда любила исследовать и пробовать новые вещи", – говорят представители Schick о лавандовой ручке бритвы, где на цветочном фоне изображено, как кошка едет на дельфине. Мотивы дизайна бритв взяты из мультфильма. Производители учли предпочтения главной героини: она любит музыку и играть на музыкальных инструментах, поэтому на двух других бритвах Hello Kitty наслаждается любимой мелодией в наушниках.

Кроме оригинального дизайна, бритвы имеют встроенный твердый кондиционер для кожи, который исключает потребность в креме для бритья. Конструкция с изображением кошки на дельфине содержит кокосовое и миндальное масла в подушечке над лезвиями, которые смягчают кожу. А в музыкальной версии есть витамин Е и алоэ для успокоения и увлажнения кожи.

Напомним, что другие бритвы из коллаборации вышеупомянутых компаний, которые презентовали еще год назад, женщины использовали не только по прямому назначению – для бритья, но и делились впечатлениями на своих личных страницах в инстаграме.