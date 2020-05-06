Новый тренд в Instagram: маникюр с изображением моря

Бетина Голдштейн – маникюрист из Лос-Анджелеса, основательница бренда украшений для рук и звездный мастер дизайна ногтей. В своем профиле Instagram она опубликовала новую работу, которая вызвала большой восторг у аудитории девушки.

Nail-мастер опубликовала два сообщения. 24 канал заметил, что первое из них получило почти 45 тысяч лайков, а второе 39 тысяч. Это фото минималистичного маникюра с изображением моря. За основу Бетина взяла прозрачный лак и украсила каждый ноготь внизу волнами, которые нарисовала вручную.

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"Ручная роспись волн", – подписала первое фото мастер маникюра. И добавила слова, которые в переводе с испанского означают: "В волнах я слышу твой голос. По волнам я вижу твою улыбку. Я скучаю по тебе".



Работа Бетины Голдштейн: маникюр с элементами моря​ / Instagram / @betina_goldstein

Grazia – популярный на Ближнем Востоке модный журнал – на своей странице в Instagram также поделился снимком Бетины Голдштейн. Но сообщение Grazia опубликовано уже с другой подписью: "Когда вы не можете пойти на пляж, принесите пляж к себе".



Публикация Grazia / Instagram / @ grazia_me

Кроме работ вышеупомянутого nail-мастера, на просторах Instagram можно увидеть еще много маникюра на морскую тематику и вдохновиться создать нечто похожее для себя.