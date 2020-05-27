Нужно ли мужчинам брить бороду на карантине: объяснение дерматолога

Ведется много дискуссий относительно того, насколько гигиенично носить длинную бороду, накапливается ли там большое количество бактерий, как правильно ухаживать за бородой. Во времена коронавируса тема бороды снова стала актуальной. Оказалось, что с ней существует большая вероятность заразиться вирусом, и не только COVID-19.

Проводя много времени дома, мужчины решают не брить бороду. То ли для украшения, то ли просто лень – загадка. Даже Коул Спроус, звезда сериала "Ривердэйл ", отпустил усы и бородку. POPSUGAR объяснил, почему нужно брить бороду, если не хотите заболеть.

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По словам дерматолога и владельца сети парикмахерских, которые дали комментарий POPSUGAR, коронавирус может стать весомой причиной для мужчин, чтобы избавиться от бороды. Защитные маски, которые сейчас рекомендуют носить, чтобы минимизировать возможность заражения, могут быть менее эффективными из-за волосяного покрова лица. Однако это еще зависит от типа маски, которую вы носите. Если это самая популярная N-95, то производителями предусмотрено, чтобы она плотно прилегала к лицу.

Борода, которая растет на коже лица, будет препятствовать уплотнительной поверхности маски, снижая ее эффективность,

– говорит сертифицированный дерматолог Денди Энгельман, доктор медицинских наук.



Коул Спроус с бородкой / Instagram / @colesprouse

В большинстве больниц и медицинских кабинетов уже действует политика в отношении волос на лице. Врачи не должны запускать бороду, пока не закончится мировая пандемия и не исчезнет необходимость постоянно носить маску. Мужчинам, которые не работают в медицинских учреждениях, также рекомендуют сбрить бороду, чтобы пользы от маски было больше.