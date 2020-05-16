Как нужно ухаживать за окрашенными волосами

Когда вы меняете цвет волос, вам необходим дополнительный уход. Даже самая лучшая краска теряет насыщенность и блеск, если не соблюдать простые правила ухода за окрашенными волосами. Благодаря действенным советам можно сохранить эффект от окрашивания намного дольше, чем обещают стилисты.

Женские эксперименты с волосами имеют разные последствия. Девушка, которая была брюнеткой, блондинкой, с розовым, синим и зеленым волосами, компетентна в этом вопросе. Она хорошо знает по собственному опыту, что нужно и запрещено делать, чтобы сохранить хорошее состояние волос даже при регулярном окрашивании. Советами она поделилась с онлайн-изданием The Everygirl.

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Не мойте голову в течение 72 часов после окрашивания

Во время окрашивания разрушается слой волосяной кутикулы, так как это облегчает проникновение краски в волосы. Когда вы моете волосы слишком рано после окрашивания, то кутикула еще не успевает восстановиться. Поэтому есть большая вероятность смыть цвет сразу. Чтобы слой кутикулы полностью регенерировался, ему нужно минимум 3 дня. Чем дольше вы не будете мыть голову после окрашивания, тем больше цвета проникнет в волосы и удержится в них.

Используйте шампунь и кондиционер без сульфатов

Сульфат натрия является типом анионного моющего средства, используемого для многих средств личной гигиены. Этот ингредиент есть также в шампунях и кондиционерах, чтобы создавать эффект пенки. Сульфаты забирают у волос природные масла и влагу, и новый цвет – не исключение. Чтобы предотвратить обесцвечивание волос, пользуйтесь шампунями и кондиционерами без сульфатов. Выбрать соответствующий своему типу волос продукт не составит труда, так как их на рынке представлен большой ассортимент. Просто внимательно читайте состав.

Добавляйте краситель в кондиционер

Этот совет действенен только тогда, когда вы покрасились в один из цветов радуги: красный, фиолетовый, розовый и тому подобные. Если вы хотите постоянно поддерживать яркий цвет, то добавляйте немного красителя каждый раз при использовании кондиционера.



Волосы окрашены в яркие цвета / Фото Pixabay

Снижайте температуру воды

Горячий душ может расслабить ваше тело, но не принесет пользы окрашенным волосам. Вода высокой температуры открывает кутикулу и краска выводится очень легко. Смывайте шампунь чуть теплой водой, а кондиционер – холодной. Теплая вода позволяет шампуню и кондиционеру проникнуть в волосы и очистить их, а холодная поможет удержать влагу от кондиционера, предотвращая потерю цвета и герметизирующую кутикулу волос.

Мойте волосы реже

Чтобы сохранить цвет, забудьте о ежедневном мытье волос. Делайте это только при необходимости.

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Пользуйтесь сухим шампунем

Сухие шампуни – безопасны для окрашенных волос. Они не дадут такого же эффекта чистоты и объема, как полноценное мытье, но освежат их.

Важно: это не значит, что не нужно мыть волосы обычным способом. Просто можно делать это не так часто, спасая ситуацию сухим шампунем.

Защищайте от солнца

Окрашенным и химически обработанным волосам нужна дополнительная защита от ультрафиолетовых лучей. Пользуйтесь солнцезащитным спреем для волос, чтобы сохранить его гладким и увлажненным.

Используйте термозащиту

Термозащитные спреи нужны перед каждой укладкой феном или выпрямителем даже если у вас естественный цвет волос. А для окрашенных они просто необходимы. Нагрев волос лишает их насыщенности цвета и гидратации (замедляет образование сухости в волосе), впоследствии приводит к серьезным повреждениям волосяного покрова.

Подготовьте волосы к покраске

Перед процедурой окрашивания в парикмахерской помойте волосы шампунем для осветления. Это уберет любые лишние масла с волос, которые могли бы мешать проникновению краски.



Окрашивание волос в салоне / Фото Unsplash

Избегайте хлора

Хлор – это химическое вещество, которое есть в средствах для очистки бассейнов. От хлора на светлых волосах может появиться зеленоватый оттенок, а темные цвета волос потеряют насыщенность: станут тусклыми, сухими, без блеска. Поэтому прячьте под шапочкой или заплетайте волос и старайтесь их не намочить, когда будете плавать в бассейне.

Заботьтесь о кончиках и корнях

Кончики волос нужно подрезать каждые 6-8 недель. Они быстро теряют цвет, и окрашенные волосы будут выглядеть неэстетично. С таким же интервалом нужно окрашивать корни, которые начали отрастать.