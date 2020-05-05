Одноминутный уход за кожей, которым пользуются знаменитости

Рене Руло – голливудская косметолог-дерматолог, которая имеет больше тридцати лет опыта работы со звездами. Эксперт поделилась секретом идеального увлажнения кожи, который назвала – "Золотая минута".

Дерматолог таких звезд, как голливудская актриса Лили Рейнхарт, актриса и певица Деми Ловато, супермодель Синди Кроуфорд, ведет свой блог, в котором делится лайфхаками красоты. Один из ее советов привлекла Cosmopolitan, потому что его может воспроизвести каждая женщина в домашних условиях. А именно подсказка: как легко, быстро и действенно сделать глубокое увлажнение своей кожи.

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Лили Рейнхарт, которая придерживается "Золотой минуты" / Instagram / @reneerouleau

Фундамент "Золотой минуты" Руло – маленький интервал между выходом из душа и полным высыханием кожи лица. Если точнее, то у вас всего 1 минута. "После мытья лица и протирания полотенцем, ваша незащищенная кожа наиболее уязвима к обезвоживанию из-за процесса, который называется осмосом, – объясняет эксперт. – У вас 60 секунд, прежде чем произойдет испарение влаги".

Важно знать! Осмос – это естественный процесс, когда молекулы односторонне переходят из одной среды в другую, в нашем случае, молекулы воды через полупроницаемую мембрану (кожу).

В эту минуту перед увлажнением кожи кремом или другой сывороткой нанесите на лицо – тонер. По словам Руло, это поможет "запечатать" гидратацию в кожу. То есть, влага не будет выходить наружу, а увлажнит вашу кожу изнутри. Заметьте, что тоник и тонер – это разные средства для ухода. В составе тоников есть спирт и матирующие компоненты, а тонеры содержат в себе только питательные вещества.