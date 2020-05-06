Органическая косметика: правда и мифы
Популярность всего органического растет. Люди убеждены, что химические продукты вредят не только окружающей среде, но и их организму. Больше никто не осуждает идеи международного молодежного движения 60-х – хиппи. Наоборот, с каждым днем натуральность становится все более модной.
Эта тема относительно новая для нас, поэтому бытуют ложные суждения относительно преимуществ и недостатков органической косметики. Журнал ELLE разделил их на две критерии: правда и мифы.
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Правда
- Ни одно животное не пострадает: ни один из ингредиентов, которые используют для изготовления органической косметики, не тестируется на животных. В частности, животного происхождения разрешается брать только продукты пчеловодства и молочную кислоту. Глицерин и коллаген производят из растительных масел и пшеничных протеинов.
- Бренды органической косметики заботятся не только о собственной выгоде, но и о будущем планеты. Они делают органическую упаковку из натуральных материалов, которые потом легко утилизировать или переработать.
- Без пестицидов лучше. Растения для органической продукции выращивают с минимальным количеством пестицидов, без химических удобрений, радиации или ГМО. Почва, где они растут, также не обрабатывается этими веществами минимум за три года до момента насаждения. А в радиусе несколько сотен километров нет фабрик и заводов. Соответственно, растение, выращенное в таких условиях, будет иметь больше питательных элементов, чем другое из загрязненной химикатами среды.
- Органическая косметика обладает теми же потребительскими свойствами, что и традиционная. В начале своего зарождения органическая продукция, действительно, состояла из шампуней и гелей для душа, которые плохо выделяли пену, тени со слабой пигментацией и кратковременной устойчивостью. Однако эта индустрия стремительно развивается. И таких проблем сегодня уже нет.
Изготовление органической косметики / Фото Unsplash
Мифы
- Органический – сразу эффективный, полезный, безопасный. Органические продукты – это не панацея. То есть, стопроцентно предсказать, насколько действенным будет то или иное средство именно для вас – невозможно. Органический знак на упаковке косметики нельзя воспринимать, как гарантию эффективности и пользы для здоровья. К выбору "зеленой" косметики тоже нужно подходить ответственно.
- Аллергию вызывают только химические ингредиенты. Натуральные компоненты тоже могут спровоцировать аллергическую реакцию. Все индивидуально. Даже эфирные масла способны вызывать аллергические проявления, раздражать кожу, забивать поры, разрушать коллагеновые волокна, повышать чувствительность к солнцу.
- Органический сертификат – гарантия качества. Пока четкие критерии для контроля и признания продукции органической не разработаны. Поэтому любой бренд может маркировать свои косметические средства как "organic", независимо от качества произведенного.