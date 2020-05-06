Органическая косметика: правда и мифы

Популярность всего органического растет. Люди убеждены, что химические продукты вредят не только окружающей среде, но и их организму. Больше никто не осуждает идеи международного молодежного движения 60-х – хиппи. Наоборот, с каждым днем натуральность становится все более модной.

Эта тема относительно новая для нас, поэтому бытуют ложные суждения относительно преимуществ и недостатков органической косметики. Журнал ELLE разделил их на две критерии: правда и мифы. Узнайте: Почему нужно отказаться от косметики, которую тестируют на животных Правда Ни одно животное не пострадает: ни один из ингредиентов, которые используют для изготовления органической косметики, не тестируется на животных. В частности, животного происхождения разрешается брать только продукты пчеловодства и молочную кислоту. Глицерин и коллаген производят из растительных масел и пшеничных протеинов. Бренды органической косметики заботятся не только о собственной выгоде, но и о будущем планеты. Они делают органическую упаковку из натуральных материалов, которые потом легко утилизировать или переработать. Без пестицидов лучше. Растения для органической продукции выращивают с минимальным количеством пестицидов, без химических удобрений, радиации или ГМО. Почва, где они растут, также не обрабатывается этими веществами минимум за три года до момента насаждения. А в радиусе несколько сотен километров нет фабрик и заводов. Соответственно, растение, выращенное в таких условиях, будет иметь больше питательных элементов, чем другое из загрязненной химикатами среды. Органическая косметика обладает теми же потребительскими свойствами, что и традиционная. В начале своего зарождения органическая продукция, действительно, состояла из шампуней и гелей для душа, которые плохо выделяли пену, тени со слабой пигментацией и кратковременной устойчивостью. Однако эта индустрия стремительно развивается. И таких проблем сегодня уже нет.

Изготовление органической косметики / Фото Unsplash Мифы Органический – сразу эффективный, полезный, безопасный. Органические продукты – это не панацея. То есть, стопроцентно предсказать, насколько действенным будет то или иное средство именно для вас – невозможно. Органический знак на упаковке косметики нельзя воспринимать, как гарантию эффективности и пользы для здоровья. К выбору "зеленой" косметики тоже нужно подходить ответственно. Аллергию вызывают только химические ингредиенты. Натуральные компоненты тоже могут спровоцировать аллергическую реакцию. Все индивидуально. Даже эфирные масла способны вызывать аллергические проявления, раздражать кожу, забивать поры, разрушать коллагеновые волокна, повышать чувствительность к солнцу. Органический сертификат – гарантия качества. Пока четкие критерии для контроля и признания продукции органической не разработаны. Поэтому любой бренд может маркировать свои косметические средства как "organic", независимо от качества произведенного.