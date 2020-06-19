Сделать правильно макияж даже на идеальной коже бывает трудно, а с проблемной возникает вдвое больше трудностей. Если вы страдаете хроническими высыпания или прыщи и угри появляются периодически, то вытеснить их и замаскировать тремя слоями тонального крема – не выход.

Когда на лице есть недостатки, то наносить косметику на него стоит, пользуясь полезными советами и хитростями. InStyle обратился к несколькихм профессиональным визажистам, чтобы узнать, как правильно делать макияж на коже, склонной к угрям.

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Как делать макияж, когда есть угри на лице

Очистить и освежить. Всегда начинайте с процедуры очищения лица. Затем можете воспользоваться средствами с содержанием гликолевой и гиалуроновой кислоты.

Всегда начинайте с процедуры очищения лица. Затем можете воспользоваться средствами с содержанием гликолевой и гиалуроновой кислоты. Делайте двойное увлажнение. Правильно готовить кожу к макияжу необходимо, если даже она у вас в прекрасном состоянии. Однако, имея проблемы с кожей, подготовка должна быть вдвое более скрупулезной. Можно наносить увлажняющий крем пару раз.

Правильно готовить кожу к макияжу необходимо, если даже она у вас в прекрасном состоянии. Однако, имея проблемы с кожей, подготовка должна быть вдвое более скрупулезной. Можно наносить увлажняющий крем пару раз. Осторожно с основой. Покрывать лицо одним толстым слоем тональной основы – грубая ошибка. Особенно для кожи, на которой есть угри. Можно даже не покрывать тональным кремом полностью лицо, а только те участки, на которых больше всего недостатков.



Особенности проблемной кожи / Фото Pexels

Используйте консилер . Иногда он может заменить тональную основу, если проблемы с кожей заметны лишь на отдельных участках. Наносите его техникой "постукивание".

. Иногда он может заменить тональную основу, если проблемы с кожей заметны лишь на отдельных участках. Наносите его техникой "постукивание". Не бойтесь наслаивать. Лучше всего прыщи замаскирует правильное сочетание нескольких продуктов. Начните с основы под макияж, далее нанесите консилер, точечно можно скрыть угри смешиванием соответствующих цветов теней для век, зафиксируйте все слои пудрой.

Замаскируйте шрамы от прыщей . Когда угри исчезают, они склонны оставлять после себя следы в виде маленьких рубцов и шрамов. Со временем они могут растянуться, но первое время маскируйте их таким образом, как темные круги под глазами: сначала осветите, а затем покройте консилером.

. Когда угри исчезают, они склонны оставлять после себя следы в виде маленьких рубцов и шрамов. Со временем они могут растянуться, но первое время маскируйте их таким образом, как темные круги под глазами: сначала осветите, а затем покройте консилером. Избегайте хайлайтера. Добавить естественного блеска лицу всегда хорошая идея, но старайтесь не наносить хайлайтер на те участки лица, где есть угри. Таким образом вы только сделаете их более заметными.



Как делать макияж, когда на коже есть угри / Фото Unsplash