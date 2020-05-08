От ниточек до "молодой волчицы": какие брови будут в тренде в 2020 году

Мода на стиль бровей постоянно меняется. Сначала популярными были тонкие овальные брови, потом густые заостренные со взломом, то светлые, то темные. А тренд весны-лета 2020: мягкие, аккуратно зачесаные брови.

Журнал VOGUE пишет, что в этом сезоне нам нужно избавиться от всех маневров по оформлению бровей карандашом, тенями или специальной пудрой. Стоит запастись веретенообразной щеточкой и гелем или мылом-фиксатором, чтобы причесывать брови и создавать натуральный эффект. Если отдельные волоски будут торчать из общего ряда, то это не проблема. Теперь вас не назовут неряхой, а наоборот – стильной.

Трендовые брови в 2020 году еще называют "мыльными". Как правило, "мыльные" брови аккуратно причесываются и немного пушистые на вид. Само название на самом деле касается техники, а не формы. Проверенный временем метод подвергается возрождению – фиксация бровей мылом. Поэтому нужного эффекта можно достичь только с его помощью.

Чтобы лучше понять о чем речь – смотрите галерею фото.

Модные брови в 2020 году / Instagram / @nikki_makeup / @aniamilczarczyk