Перламутровый маникюр: новый тренд в инстаграме

Из антитренда в тренды. Это выражение отлично описывает рост популярности жемчужного маникюра с перламутром в инстаграме.

"Із цим манікюром нігті виглядають, наче їх занурили у хайлайтер", – розповідає б’юті-редактор видання Stylist Шеннон Пітер. В основі модної тенденції перламутровий колір в поєднанні з пастельними і нейтральними відтінками лаків для нігтів.

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Дрібні блискітки, якими покривають нігті, завдяки своїй текстурі зберігають естетичний вигляд лаку значно довше. Такий манікюр є ідеальним варіантом на літо. Сяюча поверхня ваших нігтів виблискуватиме під сонячними променями. Зокрема дизайн нігтів перламутровим покриттям дуже легкий у виконанні. Його можна відтворити в домашніх умовах без великих зусиль, просто придбавши потрібний лак.

Надихайтеся на створення перламутрового манікюру знімками з інстаграму: