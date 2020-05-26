Пирсинг на ногтях – новый тренд в маникюре

О пирсинге в ушах, носу, бровях все слышали, но на ногтях – новинка. Это еще один хороший способ для самовыражения. Теперь ногти можно украсить не только интересным дизайном, но и настоящим аксессуаром.

Пирсинг для ногтей привлекает своей эффектностью и доступностью. Техника выполнения достаточно понятна, но требует изрядной осторожности. Поэтому вам нужно обратиться к опытному nail-мастеру, чтобы не навредить своим ногтям. Staleks рассказал, какие бывают украшения для ногтей, как их выбрать и как делают пирсинг на ногтях.

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Разновидности пирсинга для ногтей

Мелкие украшения. Это могут быть маленькие кольца или серьги-гвоздики. Такой вариант пирсинга является наиболее распространенным. Он аккуратный и удобный. В частности выбор колечек очень большой: обычные, с цепочкой, подвеской, различной толщины и цвета.

Это могут быть маленькие кольца или серьги-гвоздики. Такой вариант пирсинга является наиболее распространенным. Он аккуратный и удобный. В частности выбор колечек очень большой: обычные, с цепочкой, подвеской, различной толщины и цвета. Цепочки. Наверное, это самый экстравагантный вид аксессуаров для ногтей. Цепочкой даже объединяют несколько ногтей. Хотя такое решение может доставлять первое время дискомфорт, но будет выглядеть оригинально. Цепочки просто протягивают через ноготь или крепят к колечку.

Наверное, это самый экстравагантный вид аксессуаров для ногтей. Цепочкой даже объединяют несколько ногтей. Хотя такое решение может доставлять первое время дискомфорт, но будет выглядеть оригинально. Цепочки просто протягивают через ноготь или крепят к колечку. Стилизованные украшения. Это пирсинг в форме чего-то: букв, цифр, символов и прочее. Некоторые красавицы украшают ноготь своими инициалами.

Как сделать пирсинг на ногтях?

В домашних условиях проводить такую ​​процедуру специалисты не рекомендуют. Для нее нужны специальные инструменты и навыки. А, если у вас нет опыта создания пирсинга на ногтях, то вы можете им навредить: сломать, расслоить, деформировать. Лучше обратитесь к стилисту по маникюру.

Подготовка к пирсингу на ногтях ничем не отличается от обычного маникюра. Сначала мастер сделает вам чистку ногтей, затем сформирует их или нарастит при необходимости. Впоследствии полностью создаст дизайн и только тогда будет прокалывать отверстие для украшения. После этого ваше отверстие должны зашлифовать по краям и закрепить там аксессуар.

Техника прокола: