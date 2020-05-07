Пластическая операция, не выходя из дома: как китайское приложение меняет лицо

В мире, где стандарты красоты постоянно меняются, естественным путем успевать за нововведениями не удается. Поэтому в хирургических клиниках появляется все больше пациенток, желающих изменить свою внешность. В Китае приложения по выбору пластических операций набирают большую популярность.

По данным Китайской ассоциации пластики и эстетики, в 2014 году более 7 миллионов китайцев обратились к пластическим хирургам. Через три года эта цифра приблизилась к 16,3 миллиона. Женщины в Китае делают пластические операции, чтобы увеличить глаза, приподнять скулы, изменить форму носа или сделать ноги стройнее, пишет CNN.

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Эксперты объясняют это явление тем, что подготовиться к пластическому вмешательствe стало невероятно легко благодаря таким приложениям, как So-Young и GengMei. В программах потенциальные клиенты могут выбрать процедуру, забронировать операцию даже в кредит. С этим им помогают работники клиник в формате онлайн.



Стандарты красоты в Китае / Instagram / @bingbing_fan

Приложением GengMei пользуется 36 миллионов китайцев. Из них 20 тысяч хирургов. А So-Young, по словам представителей компании, используют почти 2,5 тысячи потенциальных клиентов и 6 тысяч хирургов. Программы такие популярные, потому что китайцы перестали верить обычным поисковым системам, где трудно найти достоверную информацию о клиники и хирургов. "Люди больше не доверяют результатам поиска Baidu после нескольких медицинских скандалов, связанных с платформой. Поэтому новые приложения стали неофициальными справочниками хирургов".

В So-Young и GengMei можно найти отзывы довольных или не очень людей, которые уже пережили хирургическое вмешательство и поделились фото "до" и "после". В частности они пишут о своих впечатлениях от конкретной клиники и хирурга. В приложении GengMei есть функция дополненной реальности. Она анализирует черты вашего лица и, за определенными установленными критериями красоты" определяет, что вам нужно изменить: уколоть батокс, поднять веки, разгладить морщины.

Китайское общество до сих пор очень патриархальное. Быть красивой в Китае – значит добиться успеха, удачно выйдя замуж,

– объясняет специалистка по гендерным исследованиям в Университете Гонконга, Бренда Алегре.



Скриншоты из программы So-Young для создания нового лица / Фото The Independent News

Пластические операции также привлекательны своей доступностью. Приложение предоставляет пользователям доступ к микрокредитам через сервис Alipay Huabei, чтобы мгновенно оплатить стоимость операции. Планирование операции занимает считанные минуты и все это можно сделать, не выходя из дома.