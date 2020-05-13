Победительница "Холостяк-9" рассказала, как очищает кожу дома

Даша Квиткова в прошлом году завоевала сердце холостяка, за которого боролись еще 29 девушек. Кому как не ей рассказывать о секретах красоты. Девушка открыла тайну, как ей удается поддерживать идеальное состояние кожи в домашних условиях.

Недавно Даша опубликовала историю в инстаграме, где помешивает отвар из лавровых листьев. Это вызвало изрядное любопытство ее аудитории. 24 канал узнал, какими на самом деле полезными свойствами для кожи обладает лавровый лист.

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Дарья Квиткова готовит отвар для очищения кожи / Instagram / @kvittkova

Когда блогер начала получать множество вопросов: что это означает и для чего ей это, то выложила еще одну историю уже с рецептом целебного отвара из лавровых листьев. И добавила: "Кто пропустил тему лаврового листа, делайте скрин".



Рецепт отвара из лавговых листьев / Instagram / @kvittkova

Польза отвара

Лавровый лист – самый ценный компонент в домашней косметологии. Он является природным антисептиком, обладает противовоспалительными свойствами. На основе растения готовят отвары, настойки, из него добывают эфирное масло. Химический состав лавровых листьев богат элементами природного происхождения. Поэтому отвар из него пьют, когда страдают вирусной инфекцией, болезнями ротовой полости, гнойными заболеваниями кожи. Также он служит отличным средством для профилактики всех описанных проблем и не только.

Рецепт

Чтобы очистить кожу таким же методом, каким пользуется Даша Квиткова, вам понадобятся лавровые листья и вода. На поллитра воды бросить 5 листочков. Кипятите, помешивая в течение 20 минут. Затем дайте отвару остыть. Полученную жидкость нужно пить по одному глотку дважды-трижды в день. Курс приема отвара должен составлять не более 3-5 дней. Он очень действенно очищает кишечник. Поэтому легко может и навредить, если не соблюдать указанную норму.