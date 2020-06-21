Когда волосы нужно мыть ежедневно, потому что они быстро становятся грязными, то на самом деле не все так плохо. Масло, из-за которого жирнеют волосы, называется кожным салом. Если оно активно вырабатывается сальными железами, то на коже образуется защитный барьер, который бережет кожу головы от повреждений и сухости.

Чрезмерное мытье волос также может быть причиной их быстрого загрязнения. Потому что специальные шампуни удаляют натуральные масла с волос и кожи головы. Это приводит к открытию волосяной кутикулы, которая должна быть закрытой, чтобы не испарялась влага и волосы не становилось сухим. Allure узнал у экспертов, как можно продлить свежесть ваших волос.

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Как продлить свежесть волос

Волосы могут жирнеть по многим причинам. Самыми распространенными из них являются генетическая предрасположенность к интенсивной выработке жира сальными железами, смена средств для ухода за волосами, сбой гормонов, стресс, влажная погода или проблемы с кожей головы, когда она сама по себе является жирной, шелушится, образует перхоть. Существуют советы, которые будут полезными в таком случае.



Волосы могут быть чистыми долго / Фото Unsplash