Почему быстро жирнеют волосы и как продлить их свежесть
Когда волосы нужно мыть ежедневно, потому что они быстро становятся грязными, то на самом деле не все так плохо. Масло, из-за которого жирнеют волосы, называется кожным салом. Если оно активно вырабатывается сальными железами, то на коже образуется защитный барьер, который бережет кожу головы от повреждений и сухости.
Чрезмерное мытье волос также может быть причиной их быстрого загрязнения. Потому что специальные шампуни удаляют натуральные масла с волос и кожи головы. Это приводит к открытию волосяной кутикулы, которая должна быть закрытой, чтобы не испарялась влага и волосы не становилось сухим. Allure узнал у экспертов, как можно продлить свежесть ваших волос.
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Как продлить свежесть волос
Волосы могут жирнеть по многим причинам. Самыми распространенными из них являются генетическая предрасположенность к интенсивной выработке жира сальными железами, смена средств для ухода за волосами, сбой гормонов, стресс, влажная погода или проблемы с кожей головы, когда она сама по себе является жирной, шелушится, образует перхоть. Существуют советы, которые будут полезными в таком случае.
Волосы могут быть чистыми долго / Фото Unsplash
- Точно определите причину быстрого загрязнения волос и тогда принимайте меры. Важно знать, почему именно жирнеют волосы, чтобы не сделать ситуацию еще хуже.
- Мойте волосы шампунем хотя бы через день. Если есть необходимость ежедневного очищения волос, то попробуйте чередовать мытье шампунем и обычной водой.
- Наносите кондиционер лишь на кончики волос.
- Регулярно массируйте голову с использованием касторового масла. Втирайте его в корни волос.
- Используйте для кожи головы скраб с морской солью.
- Когда будете мыть волосы в следующий раз, попробуйте применить большее количество шампуня, чем обычно.
- Не пользуйтесь шампунями с эффектом глубокого очищения.
- Прекрасным оружием против жирных волос является шампунь с содержанием салициловой кислоты.