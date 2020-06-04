Основательница известного косметического бренда Uoma Beauty, Шэрон Чутер, бросила вызов другим компаниям, представленным на рынке красоты. Она требует, чтобы они поделились на своих страницах в инстаграме процентом темнокожих людей, которые у них работают. Идея у женщины возникла в результате протестов против расизма в США.

После внесудебного убийства Джорджа Флойда в США начались дни протестов. Люди требовали у власти большей защиты для темнокожих. Это событие не оставило равнодушными также представителей бьюти-индустрии. Allure опубликовал информацию о том, как Шэрон Чатер привлекла внимание косметических компаний к актуальной проблеме, бросив им вызов в инстаграме #PullUpOrShutUp.

Читайте также: В убийстве Джорджа Флойда обвиняют уже четырех полицейских

2 июня в инстаграме пользователи соцсети размещали черные квадраты на своих страницах. Таким образом они должны были продемонстрировать масштабность проблемы темнокожих людей. Этот жест подтолкнул основательницу косметического бренда Uoma Beauty выразить свою позицию. Она запустила челендж #PullUpOrShutUp, то есть поднимитесь или замолчите, целью которого является заставить компании, которые производят косметическую продукцию, осветить честное количество своих темнокожих работников.

Шэрон объяснила подписчикам цель инициативы тем, что их любимые косметические бренды делают громкие заявления о поддержке сообщества темнокожих, но это все только на словах. Поэтому женщина хочет, чтобы они продемонстрировали это на деле: показали настоящую цифру своих сотрудников с темным цветом кожи. И вообще занимает ли у них кто-то руководящие должности, кроме "белых".

В личном инстаграм-профиле Шэрон Чатер написала: "Это самое время, чтобы делать реальные изменения. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам, делайте репост и распространяйте". И призвала: "В следующие 72 часа не покупайте продукцию ни одной косметической марки, а требуйте у них сначала опубликовать эти цифры".

Каково реальное количество темнокожих работников в компаниях?

Впоследствии Шэрон создала отдельную страницу для челленджа, где опубликовала видео и поблагодарила все бренды, которые действительно поделились вышеуказанными данными. Ей было приятно почувствовать такую поддержку. Однако результаты не совсем утешительные, потому что темнокожие люди составляют всего 8% корпоративных ролей в компаниях, которые приняли вызов #PullUpOrShutUp, а тех, кто занимает управляющие должности – 4%. Основательница Uoma Beauty объясняет, что это и неудивительно: как темнокожие могут возглавлять бизнес, если на его развитие им дают только 42 тысячи долларов. В то время, как белые предприниматели получают 2,2 миллиона долларов.

Шэрон Чутер верит, что теперь косметические бренды будут принимать на работу работников независимо от цвета кожи. Как минимум, это имеет смысл. Даже не для того, чтобы задобрить темнокожих. По результатам недавних исследований, темнокожие женщины тратят около 7,5 миллиардов долларов в год, чтобы приобрести косметические продукты. Данная сумма аргументирует на корпоративном уровне, чем эти люди заслужили свое место в индустрии красоты.