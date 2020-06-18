В 2020 тестирование косметики на животных до сих пор остается актуальной проблемой. По версии британской организации Cruelty Free International, ежегодно в мире тестируют косметику на более чем 115 миллионах животных. Кроме жестокого отношения к хвостатым, существуют и другие причины, почему следует отказаться от такой косметики.

Если вы против негуманного обращения косметических брендов с животными, то одним из удачных шагов к прекращению этой жестокости может быть отказ от косметики, которую перед отправлением на витрину магазина испытывают на коже четвероногих. О причинах, почему важно перейти на экодружественную косметику, больше рассказали Cruelty Free Kitty.

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Почему не стоит пользоваться косметикой, которую тестируют на животных

Тестирования на животных жестокие. Это одна из самых весомых причин. Жизнь животных в лабораториях проходит таким образом: они живут в тесных клетках, которые ограничивают их движения, во время экспериментов их калечат, они получают ожоги и обычно такие тестирования заканчиваются летально для подопытных.



Жестокое тестирование косметики на кроликах / Фото из открытых источников

Существуют альтернативы тестированию на животных. Если вы думаете, что такие манипуляции с животными необходимы, чтобы на кожу попадали только безопасные и проверенные продукты, то уже давно специалисты найти другие варианты, как можно проверить реакцию кожи человека на определенный косметический продукт. Среди них: тестирование in vitro, работа с искусственной кожей, которую выращивают специально в соответствующих условиях, компьютерные модели. Эти варианты обеспечивают точные результаты, но они дороже, чем экономное тестирование на животных.

Что такое тестирование in vitro Это такая техника выполнения эксперимента. С ее помощью определенное вещество исследуют в пробирке, создавая для нее контролируемую среду, похожую на живой организм. Чаще всего такой пример тестирования проводят для лечения бесплодия.

Есть более 7000 проверенных косметических ингредиентов. Их можно использовать для производства косметических продуктов, потому что они уже хорошо зарекомендовали себя, не вызывают негативных реакций и являются безопасными для кожи человека. Однако косметические бренды, которым постоянно не хватает нововведений, вынуждены проверять неизвестные вещества на животных.

Их можно использовать для производства косметических продуктов, потому что они уже хорошо зарекомендовали себя, не вызывают негативных реакций и являются безопасными для кожи человека. Однако косметические бренды, которым постоянно не хватает нововведений, вынуждены проверять неизвестные вещества на животных. Лабораторные животные – не защищены. Именно для тех бедных животных, которых держат в лаборатории, не предусмотрены никакие законы, которые бы запрещали жестокое обращение с ними. Если о правах домашних животных заботятся их хозяева, то на тех, которые живут в лабораториях, всем безразлично.



Домашние животные защищены / Фото Unsplash

Кошки и собаки также страдают от тестирований. Обычно для экспериментов использовали так называемых медицинских животных, но статистические данные за 2013 год свидетельствуют, что только в США в лабораториях негуманно обращались с 67 772 собаками и 24 211 котами. По своей природе эти животные не приспособлены к жизни в тесных клетках.

Обычно для экспериментов использовали так называемых медицинских животных, но статистические данные за 2013 год свидетельствуют, что только в США в лабораториях негуманно обращались с 67 772 собаками и 24 211 котами. По своей природе эти животные не приспособлены к жизни в тесных клетках. Можно покупать продукцию косметических брендов, которые прекратили тестирование на животных. Если вы думаете, что не сможете найти замену любимой косметике, то попробуйте поинтересоваться косметическими товарами других брендов, которые являются экодружественными. В последнее время их стало намного больше в индустрии красоты.

Если вы думаете, что не сможете найти замену любимой косметике, то попробуйте поинтересоваться косметическими товарами других брендов, которые являются экодружественными. В последнее время их стало намного больше в индустрии красоты. Меньше для себя – больше для планеты. Подходите ответственно к покупке косметики. Ведь, покупая только необходимые продукты или меньшее количество, чем обычно, вы минимизируете отходы в окружающую среду. Таким образом это будет ваш вклад в сохранение экологии нашей планеты. Также стоит отметить, что с ответственным подходом к покупкам вам удастся сэкономить немало средств.

Подходите ответственно к покупке косметики. Ведь, покупая только необходимые продукты или меньшее количество, чем обычно, вы минимизируете отходы в окружающую среду. Таким образом это будет ваш вклад в сохранение экологии нашей планеты. Также стоит отметить, что с ответственным подходом к покупкам вам удастся сэкономить немало средств. Много брендов, которые производят экодружественную продукцию, являются бюджетными.



Люди против тестирования косметики на животных / Instagram / @stev_coole