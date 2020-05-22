Почему кожа стареет: 10 привычек, ускоряющих этот процесс

Старение кожи происходит даже тогда, когда вы пытаетесь этого избежать: ухаживаете, чистите, заботитесь. Но бывают такие вещи, которые прижились в нашей будничной рутине, что мы даже не можем представить насколько от них много вреда для кожи.

Возможно, нерегулярно, но каждая женщина делала ошибки, которые ускоряли процесс старения кожи, даже не подозревая об их негативных последствиях. На ютуб-канале Шпильк рассказали о 10 самых распространенных ошибках, которые нельзя повторять, если хотите сохранить молодость кожи. К теме: Способ продлить молодость: что такое пилинг и его виды От каких привычек стареет кожа Чрезмерное скрабирование . Делать процедуру, чтобы удалить отмершие части кожи, полезно. Однако слишком часто пользоваться скрабом нельзя, потому что тогда повреждается верхний слой здорового эпидермиса. 1-2 раза в неделю более – чем достаточно.

. Делать процедуру, чтобы удалить отмершие части кожи, полезно. Однако слишком часто пользоваться скрабом нельзя, потому что тогда повреждается верхний слой здорового эпидермиса. 1-2 раза в неделю более – чем достаточно. Игнорирование солнцезащитного крема . Солнцезащитный крем стоит использовать не только, когда планируете загорать на пляже, но и даже, когда работаете весь день за компьютером. Ультрафиолетовые лучи, кроме того, что ускоряют старение кожи, могут вызвать рак.

. Солнцезащитный крем стоит использовать не только, когда планируете загорать на пляже, но и даже, когда работаете весь день за компьютером. Ультрафиолетовые лучи, кроме того, что ускоряют старение кожи, могут вызвать рак. Малое количество овощей и фруктов в пищевом рационе . Вредная пища негативно влияет на организм как внутренне, так и наружно. Из-за нее портится фигура, плохо выглядит и стареет кожа. Выработайте привычку есть хотя бы 1 раз в день салат из овощей или фруктов и выпивать стакан смузи утром.

. Вредная пища негативно влияет на организм как внутренне, так и наружно. Из-за нее портится фигура, плохо выглядит и стареет кожа. Выработайте привычку есть хотя бы 1 раз в день салат из овощей или фруктов и выпивать стакан смузи утром. Недосып. Когда вы плохо и мало спите, то хроническая усталость, синяки под глазами и тусклый цвет лица заканчиваются ранним старением. Спите не менее 8 часов в заранее проветренном помещении, где температура воздуха не превышает 15 градусов Цельсия.

Привычки, которые вызывают старение кожи / Фото Pexels Привычка спать, погрузившись лицом в подушку . Спать нужно не только достаточное количество часов, но и правильным способом. Если вы будете спать регулярно всю ночь на животе, то кожа потеряет эластичность и начнут появляться морщинки. Лучший вариант для красоты и здоровья позвоночника – сон на спине.

. Спать нужно не только достаточное количество часов, но и правильным способом. Если вы будете спать регулярно всю ночь на животе, то кожа потеряет эластичность и начнут появляться морщинки. Лучший вариант для красоты и здоровья позвоночника – сон на спине. Использование хлопкового постельного белья . От постоянного трения Вашего лица о хлопковые наволочки разрушается коллаген и появляются морщины. Меньше вреда бывает от атласного и шелкового постельного белья, которое нужно менять не реже, чем 1 раз в неделю.

. От постоянного трения Вашего лица о хлопковые наволочки разрушается коллаген и появляются морщины. Меньше вреда бывает от атласного и шелкового постельного белья, которое нужно менять не реже, чем 1 раз в неделю. Нарушение водного баланса . Самый простой рецепт красоты – чистая вода. Выработайте привычку брать воду с собой повсюду и выпивать дневную норму: 2 литра.

. Самый простой рецепт красоты – чистая вода. Выработайте привычку брать воду с собой повсюду и выпивать дневную норму: 2 литра. Привычка щуриться . Если у вас плохое зрение, то купите очки. Постоянное прищуривание провоцирует сильное появление морщин под глазами. Также, когда ярко светит солнце, нужно носить солнцезащитные очки.

. Если у вас плохое зрение, то купите очки. Постоянное прищуривание провоцирует сильное появление морщин под глазами. Также, когда ярко светит солнце, нужно носить солнцезащитные очки. Привычка постоянно что-то жевать . Имеется в виду: жевательные резинки, семечки. Такая плохая привычка вредит фигуре и плохо влияет на носогубный треугольник: образуются складки.

. Имеется в виду: жевательные резинки, семечки. Такая плохая привычка вредит фигуре и плохо влияет на носогубный треугольник: образуются складки. Сладости повсюду. Если у вас дома кухонный стол или кофейный столик в гостиной украшает тарелка со сладостями, то лучше ее заменить вазой с цветами. Злоупотребление шоколадками и печеньем ускоряет процесс старения кожи. Чтобы не поддаваться искушению, лучше сладости спрятать. Привычки, которые вызывают старение кожи / Фото Pexels