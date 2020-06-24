Почему мужчины пользуются косметикой

Сегодня уже никого не удивит мужчина, который выделяет много времени для ухода за своей внешностью. Популярность мужского макияжа, маникюра и процедур у парикмахера начала стремительно расти с 2018 года. Самой главной задачей компаний в индустрии красоты было убедить мужчин, что косметика делает их мужественными. Для этого маркетологи использовали несколько трюков.

Теперь о мужском макияже можно много узнать в соцсетях, специальных пособиях, есть много влогеров в ютубе, которые учат сильную часть человечества тонкостям мейк-апа. The Conversation поделился информацией, почему мужчины стали пользоваться косметикой.

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Скрытые рекламные объявления

Макияж является одной из любимых тем блоггеров и влогеров. Иногда мы даже не замечаем, как нам рекламируют определенный косметический товар. Например такие мужчины, которые ведут свои ютуб-каналы, как Патрик Старр, Джеймс Чарльз и Джеффри Стар. Они имеют более 6 миллионов подписчиков, 11% из которых мужчины, а 20% из них еще даже не совершеннолетние. Поэтому продукция, которую рекламируют их кумиры, автоматически зарабатывает авторитет у зрителей.



С косметикой мужчины чувствуют себя увереннее / Фото Unsplash

Гендерное равенство

Вследствие того, что права женщин приравниваются к мужским, происходит обратная реакция. Мужчин также убеждают, что они должны заботиться о своей внешности не меньше, чем женщины. Бывает так, что свойства мужской косметики преувеличивают, но пока есть спрос, будет расти предложение.

Растет давление

Исследования показывают, что многие мужчины, как и женщины, не довольны своим телом. А стандарты красоты постоянно меняются, поэтому люди хотят им соответствовать. Например, когда мужчина видит на обложках журналов своего сверстника, у которого густые волосы, выразительные скулы и привлекательное тело, то он обращается к косметическим средствам и процедурам, которые помогут ему выглядеть так же. То есть, влияние общества также имеет значение.