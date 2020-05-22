Почему появляются морщины и как это связано с вашей мамой: исследование

Морщины – это очевидный признак старения. Они не возникают ниоткуда, а появляются постепенно. Уже долгое время женщины пробуют самые разные методы борьбы с ними. Решение следует из причины. Поэтому исследователи DSM узнали, почему у женщин появляются морщины.

DSM Nutritional Products Europe – это компания, которая является одной из мировых лидеров по выработке таких необходимых питательных веществ, как витамины, каротиноиды и пищевые липиды. Исследователи компании постоянно ищут решения для разнообразных проблем, связанных с внутренним и внешним состоянием людей. Одна из их последних исследований, о котором рассказали Cosmetics Design, показывает, что морщины на лице женщинам передаются от их матерей.

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Окно в старение

Понимая откуда берутся морщины, можно предотвратить их появление. DSM говорят, что пока нет хрустального шара, через который можно было бы заглянуть в будущее и предсказать свое старения. Зато есть небольшое окно – это ваши матери. Исследования ученых доказывает, что есть тесная связь между кожей матерей и дочерей. Особенно, если говорить о мимике, которая со временем провоцирует появление мимических морщин.

Уже давно известно, что линии, которые возникают при определенном выражении нашего лица, с каждым годом интенсивнее превращаются в морщины. Больше всего это касается складок на лбу и "гусиных лапок" у внешних уголков глаз. К тому же растет количество свидетельств, что на женщинах отражаются морщины их матерей. То есть вы будете страдать не только от морщин, которые образуются постепенно в течение жизни, но и от тех, что есть в вашей матери и проявятся у вас в старшем возрасте.



Сходство между матерью и дочерью / Фото Unsplash

Почему мы перенимаем морщины от матери?

Когда женщина рожает девочку, то генетически передает дочери 50% особенностей своей кожи. Сразу это незаметно, потому что у вас с матерью большая разница в возрасте. Например, когда вам исполнится 40 лет, то вы будете похожей на свою маму в те годы.

Кроме генов, существует поведенческое подтверждение, почему у вас будут такие морщины, как у матери. Это тесная родственная связь. Вы проводите много времени вместе и на подсознательном уровне начинаете воспроизводить мамину мимику.

Женщины с "Центра потребительских статистик" ответили на вопрос, как они будут стареть:

"Я думаю, то, как стареет твоя мать, вероятно, говорит о том, как будешь стареть ты. Я подозреваю, что существует много генетических компонентов: выражение лица, повторные движения, которые могут причинить появление морщин", – Мелоди, 29 лет .

"Старение моей матери, безусловно, сделало меня более осторожной. Я смотрю на нее и обнаруживаю у себя признаки старения в аналогичных участках", – Сара, 30 лет.

"Люди говорят мне, что я все больше становлюсь похожа на свою маму, я думаю, потому что у меня начинают появляться те же морщины, и в нее. Я вижу, что воспроизводится та же картина", – Вероника, 34 года .

Как избавиться от морщин

Пока нет способа, который бы полностью предостерег вашу кожу от появления морщин. Вы можете только замедлить этот процесс правильным уходом, здоровым питанием, активным образом жизни. Если у вас уже давно появились морщины и вы хотите от них избавиться, то стоит записаться на консультацию к косметологу и пройти курс процедур или инъекций, которые он порекомендует. Кроме этого, есть девайсы, предназначенные для домашнего использования, которые работают над удалением морщин. Важно: перед покупкой также нужно проконсультироваться со специалистом.