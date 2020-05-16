Почему солнцезащитный крем защищает кожу от компьютерного света

В современных реалиях ежедневная рутина кардинально изменилась. Кто-то утром наносит макияж, кто-то уже через 2 месяца самоизоляции забыл, как выглядит косметика. Работая каждый день за компьютером, важнейшим косметическим средством, которое должно быть на вашем лице является солнцезащитный крем.

Пользоваться солнцезащитным кремом нужно даже, если вы не выходите на улицу. Он не просто защищает кожу, но и предотвращает ее повреждение, появление морщин и темных пятен. Cosmopolitan рассказал, как излучение света от компьютерных экранов влияет на наше лицо.

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Почему солнцезащитный крем настолько важен?

Солнце выделяет два разных вида лучей, УФА (те, которые повреждают и ракообразные) и УФБ-лучи (вид, вызывающий солнечные ожоги). Оба типа лучей могут вызвать, как кратковременное, так и длительное повреждение кожи: ожоги, темные пятна, тонкие линии, мелазму (нарушение пигментации кожи), преждевременное старение и даже рак кожи. Солнцезащитный крем может защитить вас от всех этих проблем, если вы будете наносить его каждый день. Даже когда сидите все время в помещении.



Робота за компьютером плохо влияет на состояние кожи/ Фото Unsplash

Как компьютер влияет на кожу

Не только прямые солнечные лучи могут негативно повлиять на кожу. Голубой свет, который имходит от вашего смартфона и компьютера, известній как высокоэнергетическое видимый свет (или HEV), тоже влияет на вас. Он провоцирует сухость кожи, раздражение и ранние признаки старения.

Воспалительная реакция, которую вызывает голубой свет может усилить покраснение и выделить в кожу ферменты, которые расщепляют белки коллагена и эластина,

– врач дерматолог из Авентура, штат Флорида, Лоретта Сиралдо.

Чтобы избежать вышеописанных проблем, каждое утро смазывайте лицо SPF-кремом. Важно, что это был солнцезащитный крем на основе минералов (а не химический солнцезащитный крем), который, как правило, защищает вас от всех видов света, поскольку действует как физический барьер от загрязняющих веществ, лучей и тому подобного.