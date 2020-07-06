Если вы заметили, что внезапно волосы начали выпадать намного больше, чем обычно видите на расческе после расчесывания, то необходимо мгновенно реагировать. Первым вашим шагом должно быть определение причины. Таким образом вы сможете подобрать правильный уход или лечение.

Первым делом важно определить, ломаются ли ваши волосы, или все-таки выпадают с корнем. Для этого возьмите очередную выпавшую волосину и посмотрите есть ли на ее конце своеобразный белый узелок. Если есть, то следует сразу обратиться к трихологу. Онлайн-журнал Grazia описал 5 главных причин, по которым могут выпадать волосы.

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Почему выпадают волосы

Наследственность. Если причина в генетике, то от вас в таком случае мало зависит. Однако не паникуйте сразу, потому что терять 100 волос за 1 день – это норма. Ученые доказали, что наследственная предрасположенность к выпадению волос может передаваться не только по женской линии, но и по отцовской.

Если причина в генетике, то от вас в таком случае мало зависит. Однако не паникуйте сразу, потому что терять 100 волос за 1 день – это норма. Ученые доказали, что наследственная предрасположенность к выпадению волос может передаваться не только по женской линии, но и по отцовской. Гормональные изменения. Такое случается и тогда, когда вы не беременны или недавно родили. Существует много других факторов, которые могут нарушить гормональный баланс в организме. Например, в случае приема контрацептивных препаратов. Заметив, что волосы начали больше выпадать когда вы их принимаете, обязательно сообщите об этом врачу, который назначил таблетки.



Волосы не выпадают без причины / Фото Pexels