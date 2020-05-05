Почему нужно отказаться от косметики, которую тестируют на животных

Вспомните, когда вы последний раз, покупая в магазине косметику, проверяли, тестируется ли она на животных. Много людей даже ни разу не интересовались этой темой. В ходе эволюции получилось так, что люди стали существами, наиболее наделенными правами и возможностями. Однако, дает ли это им разрешение издеваться над теми, кто таких привилегий не имеет и даже не может позвать на помощь?

Кролики в основном служат для теста Дрейза (тест на токсичность) и тестирования реакции кожи на определенные косметологические продукты, пишет Humane Society International. В одной лаборатории с ними также умирают морские свинки, хомяки, крысы и мыши. Собак и обезьян никогда не используют для проверки косметики. Зато они нужны для тестирования других видов химических веществ.

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Почему косметику тестируют на животных?

Компании, которые производят косметику, регулярно используют неизвестные ингредиенты, чтобы получить новый продукт. Ранее они с ним не работали и не знают, какова будет реакция кожи на него. А другого способа проверить это, кроме тестирования на коже животных, нет. Также тестирование косметики на животных – старый проверенный метод, который согласован между представителями индустрии красоты по всему миру.



Тестирование на животных / Фото Unsplash

Например, Китай не позволяет другим компаниям импортировать в свою страну косметические средства, которые не испытаны на животных и не готовы к безопасному использованию (хотя даже такие жестокие опыты не дают стопроцентной гарантии безопасности продукции).

Как проводят опыты?

Организация, которая ведет борьбу за жизнь животных, PETA пишет, что сейчас миллионы живых беззащитных существ находятся в клетках лабораторий по всему миру. А более миллиона из них каждый год умирает, чтобы на полки магазинов попала ваша любимая косметика. Такие тесты предполагают выявление раздражений кожи и глаз, поэтому и продукт наносят на эти участки.

Кроликов чаще всего подвергают тестированию Дрейза. Их держат в специальных ограничителях тела, чтобы те не могли двигаться, закапывают в глаза химические вещества или наносят их на предварительно выбритую кожу. Кролик не имеет возможности даже почесаться, чтобы хоть как-то облегчить себе дискомфорт. Этот эксперимент дает неточные результаты. Но, как следствие, боль и покраснение глаз у животного, отеки, язвы, слепота, даже растрескивание кожи и глазные кровотечения. Обычно, чтобы облегчить страдания подопытного – ему даруют смерть.



Тестирование косметики на кроликах / PETA. Австралия

А как по-другому?

Альтернативы существуют. Самые оптимальные из них: менее жестокие и болезненные для животных эксперименты, использование уже проверенных ингредиентов, безопасное тестирование на людях, выращивание искусственной кожи или воспроизведение кожи человека, исследования токсичности с помощью компьютерных технологий, замена химических продуктов на органические.