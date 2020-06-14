Регулярные физические упражнения полезны для вашего здоровья и фигуры. Однако обычная ходьба также имеет ряд преимуществ. И среди них возможность похудения.

В отдельных случаях ходьба может заменить тренировку в спортзале. Если у вас не хватает времени, чтобы корректировать свою фигуру с помощью диет и физических нагрузок, то есть прекрасная альтернатива. Старайтесь каждый день проходить как можно большую дистанцию, пользуясь советами Good Housekeeping.

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Советы для похудения во время прогулки

Поинтересуйтесь погодой . Если вы собираетесь на прогулку, то не забудьте накануне проверить, какой прогноз погоды на день. Тогда выбирайте лучшее время для прогулки.

. Если вы собираетесь на прогулку, то не забудьте накануне проверить, какой прогноз погоды на день. Тогда выбирайте лучшее время для прогулки. Гидраты . Прежде всего нужно позаботиться о водном балансе в своем организме, если вы отправляетесь на долгую прогулку. Нужно выпить 2 стакана воды за 30-60 минут перед выходом из дома, чтобы она успела применить свои увлажняющие свойства. Также сразу после возвращения с прогулки выпейте воды. Но избегайте газированных и сладких напитков.

. Прежде всего нужно позаботиться о водном балансе в своем организме, если вы отправляетесь на долгую прогулку. Нужно выпить 2 стакана воды за 30-60 минут перед выходом из дома, чтобы она успела применить свои увлажняющие свойства. Также сразу после возвращения с прогулки выпейте воды. Но избегайте газированных и сладких напитков. Обувь. Не выходите на долгую прогулку в старых тапочках. Эффект от ходьбы на большое расстояние улучшит пара хороших кроссовок. Они будут фиксировать стопы и уменьшать риск травмирования.



Ходите в комфортной обуви / Фото Unsplash

Сосредоточьтесь на теле . Чтобы похудеть во время прогулки, ходьба должна быть естественной. Однако стоит обратить внимание на положение своего тела. Ваш подбородок должен тянуться вверх, плечи быть равными, а спина прямой. С каждым шагом старайтесь будто оттолкнуться ногами от земли.

. Чтобы похудеть во время прогулки, ходьба должна быть естественной. Однако стоит обратить внимание на положение своего тела. Ваш подбородок должен тянуться вверх, плечи быть равными, а спина прямой. С каждым шагом старайтесь будто оттолкнуться ногами от земли. Набирайте темп. Ходьба с интервалами помогает сжечь больше калорий и не позволяет устать от прогулки. Существуют 3 типа шагов: прогулка с низким уровнем скорости, следующей идет быстрая ходьба, а самой быстрой является силовая ходьба. Следует чередовать эти виды. Начинайте с самой легкой, постепенно переходите к более быстрой, а потом наоборот.

Ходьба с интервалами помогает сжечь больше калорий и не позволяет устать от прогулки. Существуют 3 типа шагов: прогулка с низким уровнем скорости, следующей идет быстрая ходьба, а самой быстрой является силовая ходьба. Следует чередовать эти виды. Начинайте с самой легкой, постепенно переходите к более быстрой, а потом наоборот. Вам нужна цель . Определите, какую дистанцию ​​вы хотите пройти и сколько вам для этого понадобится времени. Можно установить таймер. Если вы чувствуете, что сразу не сможете ходить непрерывно 1 час, то начните с 30 минут, но сделайте это качественно.

. Определите, какую дистанцию ​​вы хотите пройти и сколько вам для этого понадобится времени. Можно установить таймер. Если вы чувствуете, что сразу не сможете ходить непрерывно 1 час, то начните с 30 минут, но сделайте это качественно. Ходьба по склону. Она повышает сжигание калорий. Если вы гуляете на улице, то выберите высокий, но не крутой, отвес и поднимайтесь по нему. Если не позволяет погода или другие факторы, то можно манипулировать наклоном беговой дорожки в помещении.



Ходить по склону нужно правильно / Фото Unsplash