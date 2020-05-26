Как полюбить себя и жить в гармонии: 13 советов

Очень важно любить себя и быть уверенной в себе, но не путайте с "самоуверенностью", что уже является не очень хорошей чертой. Иногда мы можем сами себя убеждать, что у нас все хорошо и мы находимся в гармонии со своим телом и умом. Однако обычно это больше самовнушение, чем чистая правда. Чтобы полюбить себя по-настоящему, стоит знать, как правильно нужно это делать.

Любовь к себе гораздо важнее, чем вы можете представить. Она дарит неописуемое чувство покоя, гармонии, уверенности и позволяет объективно оценивать свои возможности и особенности. Женщина, которая влюблена в себя, безупречна во всем. Она непревзойденно выглядит, благозвучно разговаривает, притягивает к себе лучших людей. Чтобы помочь вам достичь этого состояния, The Law of Attraction подготовили практические советы. Больше о красоте: Кто такая "красивая женщина": 21 определение Как полюбить себя? Научитесь развлекаться самостоятельно. Выделите несколько дней в месяц, чтобы провести время наедине с самим собой. Вам должно быть хорошо и без шумных вечеринок и других друзей. Если вы научитесь наслаждаться собственной компанией (устраивать свидания с собой, ходить в кино, пробовать что-то новое, заниматься любимым хобби), то и в обществе вы начнете вести себя увереннее.

Выделите несколько дней в месяц, чтобы провести время наедине с самим собой. Вам должно быть хорошо и без шумных вечеринок и других друзей. Если вы научитесь наслаждаться собственной компанией (устраивать свидания с собой, ходить в кино, пробовать что-то новое, заниматься любимым хобби), то и в обществе вы начнете вести себя увереннее. Путешествия раз в год. Смена обстановки способствует своеобразной перезарядке и восстановлению энергичных ресурсов. В идеале пусть это будет самостоятельное путешествие. Так вам ничего не будет мешать знакомиться с новыми людьми и узнавать больше об их культуре. Таким образом вы обогатите свой внутренний мир, который является невероятно важным для женщины.

Проведение времени наедине с собой / Фото Unsplash Простите себя. Прошлые ошибки нужно не забывать, а отпускать. Проведите внутренний диалог с собой. Вы должны вспомнить все о чем жалеете, проанализировать, попросить у себя прощения и двигаться дальше. Не оставляйте где-то глубоко обид на себя. Это будет мешать вам любить себя такой, какая вы есть.

Прошлые ошибки нужно не забывать, а отпускать. Проведите внутренний диалог с собой. Вы должны вспомнить все о чем жалеете, проанализировать, попросить у себя прощения и двигаться дальше. Не оставляйте где-то глубоко обид на себя. Это будет мешать вам любить себя такой, какая вы есть. Удивите себя . Время от времени выходить из своей зоны комфорта очень полезная практика. Поэтому периодически делайте то, чего раньше от себя не ожидали. Скажите "да" вещам, которым всегда отказывали. Вы будете приятно удивлены результатом и откроете себя с неизвестных сторон.

. Время от времени выходить из своей зоны комфорта очень полезная практика. Поэтому периодически делайте то, чего раньше от себя не ожидали. Скажите "да" вещам, которым всегда отказывали. Вы будете приятно удивлены результатом и откроете себя с неизвестных сторон. Заведите журнал. Записывайте в нем приятные воспоминания, сложные ситуации, разные мнения. Через определенное время вы сможете перечитать свои записи и проанализировать, как вы поступили бы сейчас, понять насколько вы выросли, как личность. Также, когда вас что-то беспокоит или не можете принять определенное решение, то выносите своего невидимого врага из головы на бумагу. Потом можете делать с ним все, что захотите: сжечь, помять, выбросить или оставить.

Записывайте в нем приятные воспоминания, сложные ситуации, разные мнения. Через определенное время вы сможете перечитать свои записи и проанализировать, как вы поступили бы сейчас, понять насколько вы выросли, как личность. Также, когда вас что-то беспокоит или не можете принять определенное решение, то выносите своего невидимого врага из головы на бумагу. Потом можете делать с ним все, что захотите: сжечь, помять, выбросить или оставить. Возьмите перерыв. Женщины бывают слишком строгими и требовательными к себе. Конечно, стоит самосовершенствоваться, но помните, что никто не идеален. Некоторые вещи просто случаются независимо от вас, не будьте слишком самокритичны.

Женщины бывают слишком строгими и требовательными к себе. Конечно, стоит самосовершенствоваться, но помните, что никто не идеален. Некоторые вещи просто случаются независимо от вас, не будьте слишком самокритичны. Больше любви себе. Бывает так, что мы очень хотим сделать, чтобы всем было хорошо. И делаем это ценой собственного времени и желаний. Не забывайте, вы – самая важная. Научитесь говорить "нет", когда это нужно. Всем на свете не угодишь.

Бывает так, что мы очень хотим сделать, чтобы всем было хорошо. И делаем это ценой собственного времени и желаний. Не забывайте, вы – самая важная. Научитесь говорить "нет", когда это нужно. Всем на свете не угодишь. Составьте список своих достижений. Разве что-то может мотивировать больше на новые свершения, чем список уже существующих достижений? Пишите обо всех победах: от самой маленькой до самой большой, над собой или в карьере. Главное, чтобы вы могли читать этот список и гордиться собой. Также празднуйте свои достижения. Если вы этого заслужили, то позвольте себе расслабиться немножко.

Разве что-то может мотивировать больше на новые свершения, чем список уже существующих достижений? Пишите обо всех победах: от самой маленькой до самой большой, над собой или в карьере. Главное, чтобы вы могли читать этот список и гордиться собой. Также празднуйте свои достижения. Если вы этого заслужили, то позвольте себе расслабиться немножко. Сделайте доску визуализации. Видеть свои цели вживую – это сильный метод для скорейшего достижения их. Это могут быть вырезки из журналов, фотографии, открытки, надписи. Важно, чтобы вы смотрели на эту доску и осознавали, что вы сможете получить то, чего так хотите.

Как сделать доску визуализации / Instagram / @lovelifenowcoaching Интересуйтесь чем-то новым. Попробуйте самые странные виды хобби. Кто знает, возможно, вам понравится то, о чем вы раньше не думали. Открыли в вашем городе танцевальную студию – бегите туда первой, даже если не знаете, что такое балетные туфельки.

Попробуйте самые странные виды хобби. Кто знает, возможно, вам понравится то, о чем вы раньше не думали. Открыли в вашем городе танцевальную студию – бегите туда первой, даже если не знаете, что такое балетные туфельки. Полюбите себя, бросая себе вызовы. Иногда можно испытывать саму себя. Например, вы давно не решаетесь пригласить коллегу с работы на кофе, хотя вам очень хочется с ней пообщаться. Тогда сделайте первый шаг. От таких маленьких побед над собой вы почувствуете себя увереннее.

Иногда можно испытывать саму себя. Например, вы давно не решаетесь пригласить коллегу с работы на кофе, хотя вам очень хочется с ней пообщаться. Тогда сделайте первый шаг. От таких маленьких побед над собой вы почувствуете себя увереннее. Выделите 30 минут для покоя. В это время можно устроить себе домашнее спа, почитать книгу или помедитировать. Медитация – отличный способ найти внутреннюю гармонию и познать себя.

В это время можно устроить себе домашнее спа, почитать книгу или помедитировать. Медитация – отличный способ найти внутреннюю гармонию и познать себя. Ухаживайте за собой. Банально, но факт. Когда женщина ухожена, имеет густые блестящие волосы, аккуратный макияж и маникюр, то она чувствует себя гораздо лучше. Поэтому заботьтесь о своей внешности: скрабируйте, очищайте, увлажняйте тело и лицо, научитесь правильно делать мейк-ап, узнайте о трендовых стрижках и дизайнах для ногтей. Это такие детали, благодаря которым вы начнете себя больше любить и гордиться собой.