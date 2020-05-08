Помогает ли макияж и красивая одежда женщинам чувствовать себя увереннее

Современный мир требует от женщины делать все и сразу: они должны поддерживать порядок в доме, воспитывать детей, занимать управляющие должности. В такой плотный график трудно втиснуть уход за собой. На самом деле эти компоненты взаимосвязаны. Научно подтверждено: когда женщина хорошо выглядит, она становится настойчивее.

По результатам нового исследования, опубликованного в журнале PLOS ONE, есть простые вещи, которые добавляют женщинам силы характера и уверенности в себе. Это такие дополнения образа, как макияж, маникюр, красивая одежда и аксессуары.

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По словам исследователей, проводивших эксперимент, некоторые женщины отрицают тот факт, что им нужно хорошо выглядеть, чтобы комфортно себя чувствовать. Они говорят, еще это репрессивный стереотип и возмущаются, потому что требования общества к женщинам подавляют их.

Мы обнаружили, что женщины продемонстрировали более высокую психологическую уверенность после украшения своей внешности,

– констатируют исследователи из Хандис Блейк из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии, которые своим экспериментом доказали обратное.

Как проводили эксперимент?

Исследователи набрали группу из 158 женщин, не сообщая им суть эксперимента. Методом случайного выбора женщин разделили на две группы. Первую группу попросили принести с собой сменную "привлекательную" одежду, косметику и другие украшения для дополнения образа. Другой группе сказали взять с собой набор того, что бы им понадобилось, чтобы приготовиться к спокойному дню с друзьями.

В день эксперимента женщины получили задание по своему реквизиту: одни были одеты как "с иголочки" и с красивым макияжем, другие выглядели просто по-будничному. Далее участники проходили испытания, где могли проявить такие черты, как настойчивость, сексуальность, мотивацию и счастье.

По сравнению с женщинами, которые находятся в "состоянии контроля", женщины, находящиеся в "состоянии красоты", сильнее ассоциировали себя с напористостью. В них также было больше сексуальной мотивации и положительного влияния на ситуацию,

– пишут исследователи.



Женщины чувствуют себя недостаточно уверенно / Фото Pexels

На этом экспериментаторы не остановились. И, чтобы закрепить результат, разработали дальнейшее исследование. Его суть: проверить, могут ли последствия уверенности, которую женщины получили благодаря привлекательному виду, распространяться на поведенческие намерения. Они попросили участников указать вероятность того, что они будут настойчиво реагировать на следующие три гипотетические случая:

готовность пойти в магазин обуви, чтобы вернуть испорченную пару обуви;

желание позвонить в парикмахерскую, чтобы попросить разъяснения по законопроекту;

готовность обжаловать счет от механика, который завершил работу их автомобилей, не сообщив им.

В результате: опять же настойчиво будут действовать женщины, которые украсили свою внешность мейк-апом и красивым нарядом.