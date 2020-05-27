Потрескавшиеся пятки: 3 рецепта, как избавиться от сухости

Скоро лето, и каждая красавица захочет продемонстрировать ножки в новых босоножках или туфлях с открытой пяткой. Однако из-за того, что более полугода мы носили только закрытую теплую обувь и ножка не получала кислорода, пятки стали сухими и потрескавшимися.

Если пятки сухие и вы замечаете, что кожа на них шелушится и трескается, то такую ​​косметическую проблему можно с легкостью устранить в домашних условиях. Но бывает так, что трещины слишком глубокие и периодически кровоточат. В таком случае лучше обратиться к специалисту, чтобы не навредить себе еще больше. Оцените состояние кожи на пятках. Если видите, что справитесь самостоятельно, то ознакомьтесь с 3 спасательными рецептами от Cosmopolitan.

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Как избавиться от сухости и трещин на пятках

Рецепт 1. Банановая маска для ног с авокадо

Что нужно?

1 спелый банан

1/2 авокадо

1 столовая ложка морской соли

3 литра теплой воды

Возьмите сосуд и разомните в ней банан и авокадо до однородной консистенции.

Эти ингредиенты полезны благодаря богатому содержанию питательных веществ. Витамины А и Е и омега-жирные кислоты, которыми богаты авокадо, будут способствовать быстрому заживлению ран. А банан обладает увлажняющими свойствами.

Затем сделайте себе горячую ванночку для ног с морской солью. Распарьте хорошо ноги, промокните их полотенцем и пока кожа мягкая, пилочкой для ногтей или специальной пемзой удалите ороговевшие клетки кожи. Важно делать это осторожно, чтобы еще больше не повредить потрескавшиеся участки. Сполосните ноги, чтобы избавиться от остатков после отпиливания. Нанесите маску с банана и авокадо на пятки и стопы. Оставьте на 15-20 минут, а затем смойте тепленькой водой. После сухую кожу, на которую вы использовали смесь, увлажните дополнительно кремом.

Процедуру можно проводить хоть каждый день, пока не достигнете желаемого результата.



Уход за ногами в домашних условиях / Фото Unsplash

Рецепт 2. Медовая терапия

Что нужно?

4 столовые ложки меда

3 литра теплой воды

Мед является натуральным антисептиком, а также обладает успокаивающим и увлажняющим свойством. Он лучший помощник в борьбе за красивые и ухоженные пятки. Вам нужно растворить указанное количество меда в теплой воде. Далее начинайте распаривать ноги в тазу с водой и медом в течение 15-20 минут. Когда время выйдет, то вытрите пяти мягким полотенцем и осторожно начинайте обрабатывать пилочкой отмершую кожу. Для закрепления эффекта нанесите увлажняющий крем.

Повторяйте процедуру 1-2 раза в неделю. Когда состояние кожи на пятках улучшится, то делайте такую ​​ванночку для ног 1 раз в неделю, чтобы предотвратить появление новых трещин.

Рецепт 3. Лечение кокосовым маслом

Что нужно?

2 столовые ложки кокосового масла

3 литра теплой воды

1 пара хлопчатобумажных носков

Процедуру нужно делать перед сном. Распарьте ноги в емкости с водой. Затем очистите ороговевшую кожу с пяток с помощью маникюрного пилочки или пемзы. Сполосните ноги и вытрите мягким полотенцем, чтобы не было остатков удаленной кожи. Когда стопы и пятки высохнут, увлажните их кокосовым маслом. Не экономьте, но и не наносите масла слишком много: сохраняйте баланс. Наденьте хлопчатобумажные носки, приготовьтесь ко сну, хорошо выспитесь, а утром вымойте масло из кожи любимым гелем для душа или мылом.

Сначала лечение пяток кокосовым маслом необходимо делать ежедневно. После заметного улучшения регулярно повторяйте процедуру каждую неделю по 1 разу.



Как нужно ухаживать за пятками / Фото Pexels

Чтобы результат был быстрее и качественнее, совмещайте применение рецептов: не все за раз, а по 1 ежедневно, но разные.