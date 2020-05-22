Как правильно делать макияж: пошаговая инструкция для начинающих

Некоторые начинают пользоваться маминой косметикой еще в 12 лет, а кому-то и в 20 далеко понятие "визаж". Возможно, вы хотели бы краситься давно, но не знаете, как это правильно делать и не хотите тратить деньги на дорогие специальные курсы. Тогда узнайте всю доступную теорию и переходите к практике. Только на собственных ошибках можно чего-то действительно научиться.

Чтобы правильно создать мейк-ап, для начала нужно придерживаться пошаговой инструкции. А дальше у вас появятся собственные фишки и лайфхаки, наработанные со временем. Пока можете пользоваться советами от WikiHow.

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Макияж пошагово

Начните с очищения кожи. Даже если накануне вы не наносили косметику на лицо, нужно убрать грязь с кожи с помощью тонера или иного очищающего средства. Увлажните. Отдельные продукты декоративной косметики могут пересушивать кожу, поэтому нужно ее увлажнить специальным кремом заранее. Если у вас сухая кожа, то после нанесения тональной основы самые сухие участки могут шелушиться. Это будет выглядеть очень неэстетично. Нанесите на лицо крем и дайте ему 5 минут, чтобы хорошо проникнуть в кожу. Начинайте с тонального крема или любой другой основы. Если это крем, то нанесите его подушечками пальцев или кисточкой для макияжа на лоб, щеки, нос и подбородок. Затем массажными движениями размазываем по всему лицу. Не забывайте о зоне шеи и декольте. Их тоже нужно слегка припудрить, чтобы не было контраста между кожей лица и телом.

Важно: выбирайте основу, которая будет подходить вашему тону и типу кожи. Если сомневаетесь, то лучше брать немного светлее, чем темнее. Первая не оставит на вашем лице оранжевых пятен.



Как научиться делать макияж пошагово / Фото Pexels

Консилер под глаза. Чтобы аккуратно замаскировать синяки под глазами, нужно тонкой заостренной кисточкой нанести консилер на выбранные участки. Также консилером можно точечно скрыть небольшие прыщи на коже. Тон консилера может быть немного светлее натурального оттенка вашей кожи, но старайтесь искать максимально приближенный. Дополнительно. По желанию можете подчеркнуть скулы бронзером или добавить блеска хайлайтером. Закрепите. Завершающий акцент контурирования лица – пудра. Можно не использовать матирующую пудру. Минеральная с легкой текстурой также хорошо справится с поставленной задачей. Нанесите тени на веки. Начинающим лучше сразу не рисковать и пробовать воссоздать профессиональный смокиайс. Начните с нейтральных цветов теней для век. Накрасить веки можно округлой кисточкой или подушечкой пальца:

начинайте с линии роста ресниц и двигайтесь по направлению к подвижной складке века;

не набирайте за один раз много продукта;

если набираете на специальную кисточку, то встряхивайте ее перед непосредственным использованием.

Подводка. Возьмите классический черный или коричневый карандаш для глаз. Краситься ним нужно медленно и осторожно, чтобы не повредить глазное яблоко:

сначала прорисуйте линию роста ресниц, придерживая верхнее подвижное веко;

дальше попробуйте продвинуться выше и нарисовать тоненькую стрелочку на самой веке.

Когда станете увереннее пользоваться подводками и карандашами для глаз, то можно будет экспериментировать с текстурой, толщиной, формой и цветом стрелки.



Макияж своими руками / Фото Unsplash