Нужно ответственно относиться не только к выбору косметических средств, но и к их последующему хранению. Таким образом они будут служить вам дольше и не будут вызывать негативных реакций на коже. Бьюти-гигиена своей косметики и специальных инструментов для создания макияжа и ухода за собой – это важный этап в комплексе заботы о своем внешнем виде.

В связи с последними событиями нам пришлось вспомнить все о правилах гигиены рук, но все остальные, вещи, которые непосредственно контактируют с нашим лицом тоже нужно тщательно очищать и хранить в соответствующих условиях. The Village рассказал, как нужно заботиться о косметике и других косметических предметах. Важно знать: Мифы о прыщах: что точно не поможет вам очистить кожу Как правильно хранить косметику Обращайте внимание на срок годности косметики. Исследование International Journal of Cosmetic Science показало, что ориентировочно 70% женщин, участвовавших в эксперименте, продолжают пользоваться косметикой, даже когда у нее вышел срок годности. Использовать просроченные продукты опасно для кожи. Они могут спровоцировать высыпания или аллергическую реакцию. Поэтому узнайте сколько времени можно хранить косметику различных видов и придерживайтесь этого срока.

Исследование International Journal of Cosmetic Science показало, что ориентировочно 70% женщин, участвовавших в эксперименте, продолжают пользоваться косметикой, даже когда у нее вышел срок годности. Использовать просроченные продукты опасно для кожи. Они могут спровоцировать высыпания или аллергическую реакцию. Поэтому узнайте сколько времени можно хранить косметику различных видов и придерживайтесь этого срока. Держите косметику подальше от влаги и тепла. Именно эти среды являются лучшими для жизни и размножения бактерий. Поэтому в ванной комнате не стоит хранить продукты декоративной косметики и флаконы с духами. Можно лишь средства, которые непосредственно изготовлены для таких условий. То есть, гели для душа, шампуни, скрабы и прочее. В частности инструменты для макияжа нельзя хранить в открытом пространстве на полках или тумбочке. Поместите их в специальный контейнер или ящик.

Нужно хранить косметику в правильном месте / Фото Pexels Пользуйтесь лопаткой для нанесения кремов. Дерматологи единогласно говорят, что баночки наименее гигиенический способ хранения кремов. А когда мы набираем их руками, то добавляем туда еще больше новых бактерий. Поэтому наносить крем нужно специальной чистой силиконовой лопаткой, чтобы предотвратить попадание микробов на наше лицо или тело.

Дерматологи единогласно говорят, что баночки наименее гигиенический способ хранения кремов. А когда мы набираем их руками, то добавляем туда еще больше новых бактерий. Поэтому наносить крем нужно специальной чистой силиконовой лопаткой, чтобы предотвратить попадание микробов на наше лицо или тело. Не одалживайте у кого-то и сами не делитесь с другими декоративной косметикой. Некоторые косметические средства можно использовать нескольким людям одновременно. Например, духи, термозащитные спреи и другая косметика, которая не имеет прямого контакта с вашей кожей. В то же время помадой, тушью, прессованными тенями для век делиться нельзя. Если так случилось, что у вас очень просили карандаш для глаз или губ или тональный крем, то после этого обязательно обработайте продукты спиртовым раствором.

Одалживайте другим только косметику с дозатором / Фото Pexels Позаботьтесь, чтобы кисти и щеточки для макияжа всегда были чистыми. От этих инструментов зависит не только безопасность нашей кожи, но и качество нанесения макияжа. Грязные кисти не смогут эффектно и правильно растушевать тени. Поэтому очищайте их регулярно. Для проведения процедуры понадобится специальный раствор или можно обойтись тем, что есть дома: детский шампунь, жидкое мыло или средство для умывания.

От этих инструментов зависит не только безопасность нашей кожи, но и качество нанесения макияжа. Грязные кисти не смогут эффектно и правильно растушевать тени. Поэтому очищайте их регулярно. Для проведения процедуры понадобится специальный раствор или можно обойтись тем, что есть дома: детский шампунь, жидкое мыло или средство для умывания. Очищайте косметичку. Нужно заботиться не только о гигиене косметических средств, но и о кейсе, в котором вы их храните. Если ваша косметичка сшита из мягких тканей, то ее можно стирать вручную. Металлические, пластиковые и резиновые кейсы стоит очищать с помощью специальной губки или ватных дисков, предварительно смоченных в средстве для демакияжа.

Нужно заботиться не только о гигиене косметических средств, но и о кейсе, в котором вы их храните. Если ваша косметичка сшита из мягких тканей, то ее можно стирать вручную. Металлические, пластиковые и резиновые кейсы стоит очищать с помощью специальной губки или ватных дисков, предварительно смоченных в средстве для демакияжа. Регулярно чистите щетку или расческу для расчесывания волос. Этот инструмент также требует постоянной чистоты. Ошибочно считать, что на щетке собираются только волосы. В частности после каждого расчесывания там остаются ороговевшие клетки кожи, грязь, остатки средств для ухода за волосами. Наличие этого всего может спровоцировать раздражение кожи головы. Щетку для волос рекомендуется мыть теплой водой с мылом или шампунем несколько раз в месяц.

Использование чистой щетки для расчесывания волос / Фото Pexels Не оставляйте бритвы в ванной комнате. Влага будет постоянно попадать на лезвия, приносить с собой много бактерий, которые мгновенно попадут в кровь при минимальном порезе. Также не пользуйтесь бритвой, у которой лезвия уже недостаточно острые. Одноразовые станки нельзя использовать несколько раз. А картриджи для многократной бритвы рекомендуется менять после каждого 6-8 бритья.

Влага будет постоянно попадать на лезвия, приносить с собой много бактерий, которые мгновенно попадут в кровь при минимальном порезе. Также не пользуйтесь бритвой, у которой лезвия уже недостаточно острые. Одноразовые станки нельзя использовать несколько раз. А картриджи для многократной бритвы рекомендуется менять после каждого 6-8 бритья. Часто стирайте и меняйте полотенца. Даже двухфазная очистка и лучший уход за кожей не принесет желаемого эффекта, если вы все это дело закрепите вытиранием лица грязным полотенцем. Хотя он предназначен для того, чтобы забирать все бактерии из тела, вытираясь тем самым полотенцем, вы возвращаете их обратно. В качестве альтернативы, чтобы не стирать каждый день полотенца, можете попробовать пользоваться бумажными полотенцами. Или приобретите комплект обычных, ежедневно меняйте их, а в конце недели стирайте вместе.