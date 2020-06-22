Как правильно щипать брови: коррекция в домашних условиях
Если знать принципы правильной техники, то брови можно выщипывать самостоятельно дома на уровне с салонной процедурой. Брови создают форму общего вида лица, поэтому к уходу за ними нужно подойти ответственно.
Чтобы брови не теряли форму и всегда выглядели красиво, стоит регулярно их выщипывать и проводить процедуры по уходу. СТБ собрал рекомендации, как правильно делать коррекцию бровей дома.
Темы: Как правильно ухаживать за бровями в домашних условиях: секреты визажистов
Что нужно знать об уходе за бровями
- Расчесывание бровей специальной щеточкой должно стать для вас ежедневной рутиной.
- Чтобы форма бровей не терялась, выщипывайте волоски сразу, как они появляются.
- Научитесь правильно красить брови. Это поможет добавить им объем и скроет участки, на которых нет волос.
- Тщательно выбирайте тон для окрашивания бровей. Он должен быть максимально приближен к цвету корней волос.
- То же правило относительно формы бровей. Она должна подходить вашему типу лица. Например, для круглого лица подойдет изогнутая форма бровей, как и квадратному, но в этом случае можно сделать длинный хвостик. Преимущества овального лица подчеркнут прямые брови с закругленным кончиком, а треугольного – высокая линия бровей с плавным изгибом.
Правильный уход за бровями на дому / Фото Pexels
Как правильно щипать брови самостоятельно
- Продезинфицируйте инструменты и кожу вокруг бровей спиртом.
- Тщательно расчешите брови.
- Очертите желаемую форму бровей белым карандашом.
- Щипайте те волоски, которые остались вне очерченной границы. Важно выщипывать волоски по линии роста быстро и резким движением.
- В конце процедуры вновь протрите кожу спиртом, а затем увлажните и успокойте с помощью крема.
Алгоритм выщипывания бровей своими руками / Фото Pexels
Чтобы определить идеальную форму бровей для себя, визажисты рекомендуют приложить к лицу карандаш, чтобы образовалось 2 точки: одна в выпуклой части носа, а вторая на линии внутреннего уголка глаза. Далее переместите карандаши к зрачку глаза. Место их пересечения является самой высокой точкой изгиба бровей. Следующая "остановка", которая должна стать концом хвостика брови, пересечение карандаша с внешним краем глаза. Поставьте себе эти точки и, отталкиваясь от их расположения, оформляйте брови.