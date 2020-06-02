Поклонницы естественного загара с нетерпением ждут теплую солнечную погоду, чтобы проследовать за красивым загаром на пляж. Хотя летом 2020 года, возможно, придется загорать на балконе. Однако даже в этом случае нужно придерживаться простых, но важных правил, чтобы не получить солнечные ожоги.

Достичь идеального загара возможно. А летом лучше украшение для женщины натуральный это эффект смуглой кожи. Однако стремясь как можно быстрее и насыщеннее загореть, можно обжечь тело. Чтобы этого не случилось и цвет вашей кожи приобрел равномерный темный и привлекательный оттенок, запомните советы от ютуб-канала Шпильки.

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Как загорать, чтобы не сгореть

Не пытайтесь загореть в первый день. За оттенок кожи отвечает пигмент меланин. У него есть свойство вырабатываться постепенно. Поэтому эффект от часов, проведенных на солнце, вы не сможете заметить сразу. Не ориентируйтесь на цвет кожи во время загара. Она потемнеет только через 4-5 часов. Но, если до последнего будете оставаться на солнце, то не получите смуглой кожи. А получите ожоги, и, впоследствии, шелушение кожи. В итоге: не сможете продемонстрировать красивое тело до конца летнего сезона. Чтобы этого избежать, пользуйтесь солнцезащитным кремом и загорайте по 15-20 минут в правильные часы, пока солнце не так жарит. Впоследствии по-немногу можно увеличивать продолжительность пребывания под солнцем.

Важно: избегайте солнца с 11 до 16 часов, когда существует наибольший риск сгореть.

Подготовьте кожу к загару. И здесь речь пойдет не только о солнцезащитном креме. Перед тем, как надеть купальник и идти загорать, проскрабируйте тело, чтобы удалить ороговевшие клетки. Из-за них загар может лечь неравномерно, а пятнами и полосками. После процедуры скрабирования увлажните кожу специальным молочком, чтобы она не пересушилася от солнца.



Защищайте кожу от солнечных ожогов / Фото Unsplash

Что надеть? Возьмите с собой в отпуск купальники и обувь различных фасонов и чередуйте их. Это нужно для того, чтобы на теле не осталось контрастных белых полосок на фоне темного загара.

Возьмите с собой в отпуск купальники и обувь различных фасонов и чередуйте их. Это нужно для того, чтобы на теле не осталось контрастных белых полосок на фоне темного загара. Равномерно наносите солнцезащитный крем. Такой нюанс тоже важен, если вам нужен одинаковый загар по всему телу. Иногда труднодоступные места (например, спина) могут сгореть, ибо вы не смогли туда нанести специальную защиту от солнца. Если некого попросить намазать вам спинку солнцезащитным кремом, то используйте средство с такими же свойствами, но в форме спрея. Его легко распылить на любые участки кожи.

Такой нюанс тоже важен, если вам нужен одинаковый загар по всему телу. Иногда труднодоступные места (например, спина) могут сгореть, ибо вы не смогли туда нанести специальную защиту от солнца. Если некого попросить намазать вам спинку солнцезащитным кремом, то используйте средство с такими же свойствами, но в форме спрея. Его легко распылить на любые участки кожи. Избегать средств с высоким фактором защиты – ошибка. Особенно, если у вас очень светлая кожа, то в течение всего отпуска пользуйтесь солнцезащитным кремом с SPF не менее 50. Если у вас не такая чувствительная кожа, то в первые дни вам подойдет крем с SPF 50, а затем 30 будет достаточно. Потому что впоследствии тело адаптируется к солнечным лучам. Также солнцезащитные средства предотвращают появление пигментных пятен. Но не мешают поступлению витамина D в организм, поэтому не сомневайтесь мазать ли тело вышеупомянутым кремом.

SPF (sun protection factor) – это фактор защиты от лучей, которые поражают верхний слой кожи. Число, стоящее рядом с этой аббревиатурой, указывает на дозу B-лучей, которую вы можете получить без угрозы ожога. Чем выше индекс SPF, тем больше ультрафиолета блокирует средство.



Правильное время для загара / Фото Unsplash