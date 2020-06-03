Прыщи являются большой проблемой не только в подростковом возрасте. Чем старше вы становитесь, тем серьезнее характер будут иметь высыпания на коже. Если у вас в течение длительного периода не очищается кожа, то обратитесь за помощью к специалисту. Но, чтобы предотвратить появление прыщей, можно придерживаться простых советов и избежать необходимости медицинского лечения.

Причины возникновения прыщей могут быть разными. Обычно акне появляется вследствие гормонального нарушения и других дисбалансов в организме. Также есть вероятность внешнего бактериального раздражение. Известная звездный косметолог Рене Руло рассказала для InStyle, какие правила нужно соблюдать, чтобы не страдать потом в борьбе против прыщей.

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Как предотвратить появление прыщей

Перестаньте касаться руками лица и подбородка . Может показаться слишком банальным, но мы обычно пренебрегаем этим правилом. Большинство высыпаний на коже связаны с тем, что в поры попали бактерии именно из ваших рук.

. Может показаться слишком банальным, но мы обычно пренебрегаем этим правилом. Большинство высыпаний на коже связаны с тем, что в поры попали бактерии именно из ваших рук. Очищайте телефон несколько раз в день . Похожий случай, и с руками. Данное мобильное устройство – благоприятная среда для размножения бактерий, которые при его использовании попадают на кожу лица. Поэтому телефон нужно постоянно протирать салфеткой.

. Похожий случай, и с руками. Данное мобильное устройство – благоприятная среда для размножения бактерий, которые при его использовании попадают на кожу лица. Поэтому телефон нужно постоянно протирать салфеткой. Попробуйте меньше подвергаться стрессу, но больше спать. Стресс вызывает не только истощение и тревогу, но и прыщи. В сфере косметологии это объясняется понятно: стресс заставляет ваш организм производить такой гормон, как кортизол, который затем провоцирует подкожные железы выделять больше масла, избыток которых далее превращается в прыщи.



Чтобы избежать проблем с кожей, нужно о ней заботиться / Фото Pexels

"Если начали появляться прыщи, то сначала лечите их точечно, нанося специальное средство ", – отмечает Рене.

", – отмечает Рене. Регулярно удаляйте отмершие части кожи . Чем больше и правильнее вы отшелушиваете ороговевшую кожу, тем меньше остается под кожей масел, которые закупоривают поры или превращаются в прыщи. Скрабирование – лучший способ, чтобы удалить отмершие клетки и позволить обновляться коже.

. Чем больше и правильнее вы отшелушиваете ороговевшую кожу, тем меньше остается под кожей масел, которые закупоривают поры или превращаются в прыщи. Скрабирование – лучший способ, чтобы удалить отмершие клетки и позволить обновляться коже. Не позволяйте волосам падать на лицо, когда вы потные . Завяжите их в высокий хвост, а после занятия спортом или другим видом активности очистите лицо от пота средством, содержащий 1% салициловой кислоты. Этот шаг важен, потому что таким образом удаляются бактерии, которые впоследствии вызывают прыщи.

. Завяжите их в высокий хвост, а после занятия спортом или другим видом активности очистите лицо от пота средством, содержащий 1% салициловой кислоты. Этот шаг важен, потому что таким образом удаляются бактерии, которые впоследствии вызывают прыщи. Пейте теплую воду с лимоном утром. Это личный секрет косметолога Рене Руло. Она его обожает за способность внутренне промывать организм и выводить из него токсины и бактерии. Если они существуют в кишечнике, то рано или поздно начнут проявляться наруже в виде прыщей.



Выпивайте дневную норму воды / Фото Pexels