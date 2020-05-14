Как приготовить крем для рук в домашних условиях
Даже если от природы у вас красивая и мягкая кожа, со временем она потребует дополнительного ухода, чтобы остаться в таком же хорошем состоянии. Говорят, что по виду рук судят о возрасте женщины. Побалуйте их новым кремом, приготовленным дома.
Качественные косметические продукты можно создать самостоятельно, если знать хороший рецепт и последовательность правильного приготовления. 24 канал нашел для вас именно такой.
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Как приготовить крем для рук дома
Любой крем состоит из жирной, активной и водной фазы. Поэтому готовить его нужно поэтапно. Данный крем, приготовленный собственноручно, будет иметь питательный, увлажняющий и смягчающий эффект.
Уход за руками с помощью крема / Фото Unsplash
Рецепт
- эмульгатор на основе оливкового масла – 2 грамма;
- воск рисовых отрубей – полграмма;
- каприловые триглицериды – 5-7 капель;
- масло дерева ши – полтора грамма;
- баттер авокадо – 1 грамм;
- масло грецкого ореха – полграмма;
- дистиллированная вода – 33 грамма;
- глицерин – полтора грамма;
- Д-пантенол – 1 грамм;
- гель алоэ вера – 4 грамма;
- бетанин – 1 грамм;
- консервант – 5-7 капель;
- экстракт шалфея – 10 капель;
- эфирное масло литсеи кубеба – одна сотая грамма.
Способ приготовления
- Начинаем проготовление крема с жирной фазы. Эмульгатор выливаем в емкость. В него добавляем натуральный воск рисовых отрубей. Он хорошо смягчит кожу рук.
Эмульгаторы – это пищевые добавки, которые используют для создания однородных смесей из несмешивающихся продуктов.
Туда же капните эмолент – каприловые триглицериды.
Эмолент – это некосметические увлажняющие средства. Они бывают в виде крема, лосьона, мази или геля. А каприловые триглицериды – это органический эмолент, который имеет такие свойства: смягчает кожу, сохраняет влагу в коже, защищает ее от негативного воздействия внешних факторов, обладает противовоспалительным действием.
В сосуд с вышеупомянутыми ингредиентами добавляем еще масло дерева ши и баттер (масляная масса) авокадо. Для получения лучшего эффекта увлажнения используем еще масло грецкого ореха.
Приготовления крема для рук в домашних условиях / Фото Pexels
- Чтобы приготовить водную фазу, для начала берем дистиллированную воду и наливаем в другую емкость. В нее вливаем глицерин. Далее сосуд с жидкостью нагреваем на водяной бане до 65-70 градусов Цельсия.
Дистиллированная вода – это вода, которая сначала испарилась, а затем была охлаждена и осела в виде капель на какой-либо поверхности. Эта вода хорошо очищена от минеральных солей и других примесей.
- Переходим к работе над активной фазой. Берем Д-пантенол в жидком виде и выливаем в третью емкость. В него добавим гель алоэ вера. И насыпаем туда бетанин (натуральный актив из сахарной свеклы). Последняя фаза – готова.
- Теперь переливаем активную фазу в сосуд с жирной, где уже растворились все масла. Вспенивателем взбиваем смесь до появления белой пенки. Важное примечание: взбивайте осторожно, чтобы крем не стал воздушным по своей консистенции. Сюда добавляем нагретую водную фазу и перемешиваем все вместе палочкой, пока крем не остынет до 30-35 градусов.
- Крем почти готов. Добавьте еще консервант, экстракт шалфея, чтобы сбалансировать масла, и эфирное масло литсеи кубеба для невероятного запаха. Еще раз взбиваем и все готово.
Когда эмульсия полностью остынет, то приобретет текстуру крема. Самодельный крем можно хранить в холодильнике и пользоваться им до трех месяцев.