Как приготовить крем для рук в домашних условиях

Даже если от природы у вас красивая и мягкая кожа, со временем она потребует дополнительного ухода, чтобы остаться в таком же хорошем состоянии. Говорят, что по виду рук судят о возрасте женщины. Побалуйте их новым кремом, приготовленным дома.

Качественные косметические продукты можно создать самостоятельно, если знать хороший рецепт и последовательность правильного приготовления. 24 канал нашел для вас именно такой.

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Как приготовить крем для рук дома

Любой крем состоит из жирной, активной и водной фазы. Поэтому готовить его нужно поэтапно. Данный крем, приготовленный собственноручно, будет иметь питательный, увлажняющий и смягчающий эффект.



Уход за руками с помощью крема / Фото Unsplash

Рецепт

эмульгатор на основе оливкового масла – 2 грамма;

воск рисовых отрубей – полграмма;

каприловые триглицериды – 5-7 капель;

масло дерева ши – полтора грамма;

баттер авокадо – 1 грамм;

масло грецкого ореха – полграмма;

дистиллированная вода – 33 грамма;

глицерин – полтора грамма;

Д-пантенол – 1 грамм;

гель алоэ вера – 4 грамма;

бетанин – 1 грамм;

консервант – 5-7 капель;

экстракт шалфея – 10 капель;

эфирное масло литсеи кубеба – одна сотая грамма.

Способ приготовления

Начинаем проготовление крема с жирной фазы. Эмульгатор выливаем в емкость. В него добавляем натуральный воск рисовых отрубей. Он хорошо смягчит кожу рук.

Эмульгаторы – это пищевые добавки, которые используют для создания однородных смесей из несмешивающихся продуктов.

Туда же капните эмолент – каприловые триглицериды.

Эмолент – это некосметические увлажняющие средства. Они бывают в виде крема, лосьона, мази или геля. А каприловые триглицериды – это органический эмолент, который имеет такие свойства: смягчает кожу, сохраняет влагу в коже, защищает ее от негативного воздействия внешних факторов, обладает противовоспалительным действием.

В сосуд с вышеупомянутыми ингредиентами добавляем еще масло дерева ши и баттер (масляная масса) авокадо. Для получения лучшего эффекта увлажнения используем еще масло грецкого ореха.

Приготовления крема для рук в домашних условиях / Фото Pexels

Чтобы приготовить водную фазу, для начала берем дистиллированную воду и наливаем в другую емкость. В нее вливаем глицерин. Далее сосуд с жидкостью нагреваем на водяной бане до 65-70 градусов Цельсия.

Дистиллированная вода – это вода, которая сначала испарилась, а затем была охлаждена и осела в виде капель на какой-либо поверхности. Эта вода хорошо очищена от минеральных солей и других примесей.

Переходим к работе над активной фазой. Берем Д-пантенол в жидком виде и выливаем в третью емкость. В него добавим гель алоэ вера. И насыпаем туда бетанин (натуральный актив из сахарной свеклы). Последняя фаза – готова. Теперь переливаем активную фазу в сосуд с жирной, где уже растворились все масла. Вспенивателем взбиваем смесь до появления белой пенки. Важное примечание: взбивайте осторожно, чтобы крем не стал воздушным по своей консистенции. Сюда добавляем нагретую водную фазу и перемешиваем все вместе палочкой, пока крем не остынет до 30-35 градусов. Крем почти готов. Добавьте еще консервант, экстракт шалфея, чтобы сбалансировать масла, и эфирное масло литсеи кубеба для невероятного запаха. Еще раз взбиваем и все готово.

Когда эмульсия полностью остынет, то приобретет текстуру крема. Самодельный крем можно хранить в холодильнике и пользоваться им до трех месяцев.