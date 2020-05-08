Как приготовить скраб для тела в домашних условиях: 3 рецепта

Скраб является одним из самых эффективных средств в борьбе за красивое тело. Он не только очищает кожу от ороговевших клеток, но и помогает избавиться от целлюлита. Женщины хорошо знают о волшебных свойствах скрабов. Но, когда нет возможности во время карантина купить любимый продукт для ухода, то приготовить его дома – лучший вариант.

Скраб – просто musthave в ванной любой женщины. 24 канал выбрал для вас лучшие и с различными эффектами. Перед применением каждого из скрабов предварительно очистите и подготовьте тело. Не наносите смесь на поврежденные участки.

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Кофейно-медовый скраб для упругости тела

Скраб из кофе и меда: увлажняет кожу, делает ее упругой, расщепляет подкожный жир и нормализует водно-солевой баланс. Скраб можно использовать как основу для обертывания.

Как приготовить?

2 ст. л. кофейной гущи

1 ст. л. меда

1 ст. ложка оливкового масла

Приготовьте себе кофе, насладитесь напитком и используйте кофейную гущу. К ней добавьте натуральный мед, накануне разогретый на водяной бане. Размешайте смесь и капните в нее оливковое масло. Последний шаг обязателен для обладательниц чувствительной кожи.

Применение

Приготовленный скраб нанесите на тело, массируйте круговыми движениями, чередуя с похлопыванием, чтобы разогреть жировые складки. Особенно интенсивно проработайте наиболее проблемные зоны: ягодицы, живот, декольте, ноги и другие. Смойте скраб под теплой водой. Первая процедура должна длиться не более 5 минут. С каждым последующим разом увеличивайте время скрабирования еще на 3 минуты.



Кофейно-медовый скраб для тела своими руками / Instagram / @thecoconutmama

Горячий антицеллюлитный скраб для тела

Регулярное использование антицеллюлитных скрабов станет первой выигранной борьбой в войне против целлюлита. Кофеин обладает тонизирующими свойствами, поэтому является основным компонентом в приготовлении средств от целлюлита. Рецепт, который вы прочтете ниже предусматривает приготовление скраба для 10-дневного курса антицеллюлитного массажа.

Как приготовить?

100 грамм молотого кофе

75 миллилитров воды

5 ч. л. корицы

10 ч. л. настойки красного перца (дешево можно приобрести в аптеке)

10 ч. л. оливкового масла

Молотый кофе залейте кипятком, помешивая. Должна получиться консистенция густой каши. Осторожно, не переборщите с водой: лучше недолить, чем перелить. Добавьте 25 г корицы и 25 миллилитров настойки красного перца. Тщательно перемешайте все ингредиенты вместе. Потом еще долейте оливковое масло и перемешайте последний раз.

Применение

Массаж нужно делать ежедневно 10 дней в течение 10 минут. Настойка красного перца может вызвать покраснение, но это нормально и оно исчезнет через 20-30 минут. После процедуры примите душ, используя мыло.

Тем, у кого тонкая и чувствительная кожа нужно осторожно подходить к добавлению настойки красного перца: 10 миллилитров будет достаточно.



Скрабирование дома / Фото Unsplash

Витаминный лимонный скраб

Этот скраб содержит витамин C и питательные микроэлементы, которые хорошо питают вашу кожу извне. Также кислоты лимона смягчают сухие части кожи. А мед – деликатно очищает и эффективно увлажняет. Однако людям, которые страдают нарушениями микроциркуляции и имеют тонкую кожу, можно обойтись без меда.

Как приготовить?

1 лимон

5 ч. л. обычной морской соли

2 ст. л. меда

3 ч. л. оливкового масла

Цедру одной половинки лимона потрите на мелкой терке. Со второй половинки выдавите сок в сосуд. В другую емкость насыпьте морскую соль (если вы купили морскую соль крупного помола, то можно ее измельчить в кофемолке). Затем влейте в соль оливковое масло и мед. Тщательно смешивайте, чтобы образовалась консистенция скраба. По желанию еще можно добавить по 3-5 капель эфирных масел: лимона, лайма и мандарина.

Никогда не используйте эфирные масла на тело в чистом виде. Они могут обжечь кожу идентично, как сульфатная (серная) кислота.

Вторую емкость с солью, маслом и медом можно хранить в холодильнике долго, а цедру лимона и лимонный сок добавлять, непосредственно, только перед использованием. Потому что витамин C, который есть в лимоне быстро теряет свои полезные свойства.

Применение

Перед использованием скраба – примите ванну, слегка промокните кожу полотенцем и начинайте скрабирование. Массируйте тело круговыми движениями. После процедуры ополоснитесь теплой водой.



Приготовление лимонного скраба дома / Фото Unsplash

После скрабирования кожи действие других косметических средств и процедур результативнее: кремы, масла, обертывания, массаж. Скрабом для тела достаточно пользоваться 1-2 раза в неделю. Обратите внимание, что все вышеописанные рецепты скрабов подходят только для применения на тело. Использование их для лица будет иметь негативные последствия.