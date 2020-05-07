Растения в косметологии: как используют и их полезные свойства
Растения начали использовать в косметологии благодаря низкой токсичности и безопасному воздействию на кожу людей. Мы знакомы со многими из них. Однако о чудодейственных свойствах некоторых даже не догадываемся.
Экокосметика сегодня пользуется большим спросом. Поэтому представители косметической промышленности пытаются создавать натуральные средства для своих клиентов или хотя бы с использованием как можно большего количества природных ингредиентов. Американский цифровой журнал об агрокультуре AgronoMag определил самые популярные растения, которые используют в косметологии, и их преимущества.
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Немного истории: впервые о косметике услышали 12 000 лет назад в Древнем Египте. Тогда люди заметили пользу эфирных масел. И начали использовать их даже в религиозных обрядах. Сначала косметикой пользовались высшие слои населения, поскольку ее считали признаком хорошего статуса в обществе и благосостояния. Впоследствии популярность косметических продуктов распространилась на Рим и Грецию.
Алоэ вера
Использование алоэ вера в косметологии / Фото Unsplash
В основном это растение используют в фармакологии. Но его часто можно заметить в составе многих косметических средств. Используют: липкий гель, извлеченный из листьев и желтый латекс, извлеченный из внешнего слоя листьев.
Какая польза?
- Содержит более 75 питательных веществ и 200 других ингредиентов. Среди них – 20 минералов, 18 аминокислот и 12 витаминов.
- Оказывает противовоспалительное, успокаивающее, тонизирующее, увлажняющее и защитное действия для кожи.
Используют: в кремах для лица и тела, средствах по уходу за волосами и в натуральных дезодорантах.
Розы
Использование роз в косметологии / Фото Unsplash
Роза – универсальный боец. Кроме того, что цветы украшают грядку чуть ли не у каждого из нас, из них можно делать домашний декор, ароматизаторы, заваривать чай и готовить варенье. А самое главное: розы – отличный ингредиент для создания органической качественной косметики.
Какая польза?
- В розовом масле, которое выжимают из лепестков цветов, высокое содержание витамина C.
- Имеет чрезвычайные увлажняющие свойства.
Используют: в парфюмерии, кремах для лица и тела, маслах для тела и волос.
Интересно! Болгария – один из крупнейших экспортеров розы. Здесь традиционно выращивается известная болгарская роза. Менее 1% производимого в Болгарии розового масла остается в стране, остальное экспортируется в ведущие косметические компании из Германии, Швейцарии и Франции. Розы в своих ароматах используют такие бренды, как Chanel и Dior.
Календула
Использование календулы в косметологии / Фото Unsplash
Использовалась календула еще с давних времен в народной медицине. Сейчас для нее нашли более современное применение – в косметологии. Здесь она набрала большую популярность благодаря своим непритязательным условиям к почве и многофункциональностью в применении.
Какая польза?
- Содержит эфирные масла и органические кислоты, которые производят салициловую кислоту.
- Уменьшает покраснение и заживляет кожу, обеспечивает противовоспалительный эффект.
Используют: настойки, эфирные масла, кремы для лица, средства для очистки лица.
Лаванда
Использование лаванды в косметологии / Фото Unsplash
Горячая ванна с несколькими каплями лавандового масла прекрасно тонизирует после тяжелого дня. Однако это не все, на что способно растение. Лаванда – замечательный компонент многих косметических средств.
Какая польза?
- Хорошие антисептические свойства.
- Увлажняет кожу.
- Имеет приятный запах.
Используют: для таких ароматических продуктов, как духи, средства для ванны, в продуктах для ухода за телом, масла для лица, эфирные масла.
Интересно знать: Французская медицинская академия использовала лаванду, как дезинфицирующее средство во время Второй мировой войны.
Жожоба
Использование жожоба в косметологии / Фото из открытых источников
Ранее жир китов считался лучшим ингредиентом во всех средствах для ухода. Просто в 70-х его заменили маслом жожоба. Ученые проводили много исследований и сошлись во мнении, что жожоба содержит гораздо больше полезных элементов. И до сих пор лучшего заменителя не нашли.
Какая польза?
- Масло, которое извлекается из растения, имеет схожие свойства с кожным салом, что выделяется кожей человека. Поэтому оно прекрасно питает кожу и способствует быстрому заживлению микроповреждений.
- Улучшает эластичность кожи и предотвращает ее обезвоживание. Поэтому прекрасно подходит для чувствительного и сухого типа кожи.
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Используют: как ингредиент в кремах для лица.