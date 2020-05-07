Растения в косметологии: как используют и их полезные свойства

Растения начали использовать в косметологии благодаря низкой токсичности и безопасному воздействию на кожу людей. Мы знакомы со многими из них. Однако о чудодейственных свойствах некоторых даже не догадываемся.

Экокосметика сегодня пользуется большим спросом. Поэтому представители косметической промышленности пытаются создавать натуральные средства для своих клиентов или хотя бы с использованием как можно большего количества природных ингредиентов. Американский цифровой журнал об агрокультуре AgronoMag определил самые популярные растения, которые используют в косметологии, и их преимущества.

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Немного истории: впервые о косметике услышали 12 000 лет назад в Древнем Египте. Тогда люди заметили пользу эфирных масел. И начали использовать их даже в религиозных обрядах. Сначала косметикой пользовались высшие слои населения, поскольку ее считали признаком хорошего статуса в обществе и благосостояния. Впоследствии популярность косметических продуктов распространилась на Рим и Грецию.

Алоэ вера



Использование алоэ вера в косметологии / Фото Unsplash

В основном это растение используют в фармакологии. Но его часто можно заметить в составе многих косметических средств. Используют: липкий гель, извлеченный из листьев и желтый латекс, извлеченный из внешнего слоя листьев.

Какая польза?

Содержит более 75 питательных веществ и 200 других ингредиентов. Среди них – 20 минералов, 18 аминокислот и 12 витаминов.

Оказывает противовоспалительное, успокаивающее, тонизирующее, увлажняющее и защитное действия для кожи.

Используют: в кремах для лица и тела, средствах по уходу за волосами и в натуральных дезодорантах.

Розы



Использование роз в косметологии / Фото Unsplash

Роза – универсальный боец. Кроме того, что цветы украшают грядку чуть ли не у каждого из нас, из них можно делать домашний декор, ароматизаторы, заваривать чай и готовить варенье. А самое главное: розы – отличный ингредиент для создания органической качественной косметики.

Какая польза?

В розовом масле, которое выжимают из лепестков цветов, высокое содержание витамина C.

Имеет чрезвычайные увлажняющие свойства.

Используют: в парфюмерии, кремах для лица и тела, маслах для тела и волос.

Интересно! Болгария – один из крупнейших экспортеров розы. Здесь традиционно выращивается известная болгарская роза. Менее 1% производимого в Болгарии розового масла остается в стране, остальное экспортируется в ведущие косметические компании из Германии, Швейцарии и Франции. Розы в своих ароматах используют такие бренды, как Chanel и Dior.

Календула



Использование календулы в косметологии / Фото Unsplash

Использовалась календула еще с давних времен в народной медицине. Сейчас для нее нашли более современное применение – в косметологии. Здесь она набрала большую популярность благодаря своим непритязательным условиям к почве и многофункциональностью в применении.

Какая польза?

Содержит эфирные масла и органические кислоты, которые производят салициловую кислоту.

Уменьшает покраснение и заживляет кожу, обеспечивает противовоспалительный эффект.

Используют: настойки, эфирные масла, кремы для лица, средства для очистки лица.

Лаванда



Использование лаванды в косметологии / Фото Unsplash

Горячая ванна с несколькими каплями лавандового масла прекрасно тонизирует после тяжелого дня. Однако это не все, на что способно растение. Лаванда – замечательный компонент многих косметических средств.

Какая польза?

Хорошие антисептические свойства.

Увлажняет кожу.

Имеет приятный запах.

Используют: для таких ароматических продуктов, как духи, средства для ванны, в продуктах для ухода за телом, масла для лица, эфирные масла.

Интересно знать: Французская медицинская академия использовала лаванду, как дезинфицирующее средство во время Второй мировой войны.

Жожоба



Использование жожоба в косметологии / Фото из открытых источников

Ранее жир китов считался лучшим ингредиентом во всех средствах для ухода. Просто в 70-х его заменили маслом жожоба. Ученые проводили много исследований и сошлись во мнении, что жожоба содержит гораздо больше полезных элементов. И до сих пор лучшего заменителя не нашли.

Какая польза?

Масло, которое извлекается из растения, имеет схожие свойства с кожным салом, что выделяется кожей человека. Поэтому оно прекрасно питает кожу и способствует быстрому заживлению микроповреждений.

Улучшает эластичность кожи и предотвращает ее обезвоживание. Поэтому прекрасно подходит для чувствительного и сухого типа кожи.

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Используют: как ингредиент в кремах для лица.